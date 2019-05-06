Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Bolsonaro não pode temer quem pensa
Em 9 de abril, Bolsonaro disse querer "uma garotada que comece a não se interessar por política". Quantos garotos votaram nele porque se interessaram por política na escola?
