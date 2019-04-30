Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Bolsonaro e a jornada contra a diversidade

Na Presidência, Bolsonaro segue expressando a mesma visão primitiva do antigo deputado em questões educacionais e comportamentais que já não tem lugar no século 21

Publicado em 30/04/2019 às 00h49
Atualizado em 06/10/2019 às 10h42


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.