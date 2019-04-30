Bolsonaro e a jornada contra a diversidade

Bolsonaro segue firme em uma marcha do atraso, em direção a um passado que ele sonha em reeditar no presente, segundo uma visão de mundo reacionária que prefere renegar e "revogar" mudanças já consolidadas na sociedade, em vez de buscar assimilá-las e adaptar-se a elas. Isso inclui uma cruzada anacrônica contra tudo o que possa representar a ideia de "diversidade" – para Bolsonaro, um mal a ser combatido vigorosamente por ele enquanto for presidente da República. O presidentesegue firme em uma marcha do, em direção a um passado que ele sonha em reeditar no presente, segundo uma visão de mundo reacionária que prefere renegar e "revogar" mudanças já consolidadas na sociedade, em vez de buscar assimilá-las e adaptar-se a elas. Isso inclui uma cruzada anacrônica contra tudo o que possa representar a ideia de "" – para Bolsonaro, um mal a ser combatido vigorosamente por ele enquanto for presidente da República.

Na Presidência, Bolsonaro segue expressando a mesma visão primitiva do antigo deputado em questões educacionais e comportamentais que já não tem lugar no século 21 (e já se vai quase um quinto do século). É o inimigo número um da "diversidade", nas escolas, nas famílias, nos meios de comunicação, na sociedade em geral. Mas a diversidade não é apenas um conceito. É um fato social. O presidente não controla isso, nem cabe a ele controlar. Não obstante, tem buscado manter sob controle o que acredita que deva ser mantido sob rigorosa supervisão pessoal do presidente: de questões do Enem (como já foi sinalizado) ao conteúdo da publicidade oficial de estatais, como se não tivesse ele nada mais importante com que se preocupar no cargo.

censurou a posteriori um comercial do Banco do Brasil que já estava no ar havia dias. Motivo: para os padrões bolsonaristas, a peça de 30 segundos exibia "diversidade demais". Esta, no caso, era encarnada por jovens negros, tatuados, com cabelo pintado, homossexuais e uma transexual. Na última manifestação concreta dessa cruzada pessoal, Bolsonaroque já estava no ar havia dias. Motivo: para os padrões bolsonaristas, a peça de 30 segundos exibia "diversidade demais". Esta, no caso, era encarnada por jovens negros, tatuados, com cabelo pintado, homossexuais e uma transexual.

Por acaso não há, na sociedade brasileira, jovens negros, tatuados, homossexuais e transexuais? Não são tais segmentos potenciais clientes que o banco deve se empenhar em atrair? Do ponto de vista estritamente comercial, não são um público-alvo como outro qualquer, como o seriam "brancos heterossexuais não tatuados"? E era a essa potencial clientela (no jargão do marketing, a esse target) que a campanha se endereçava, até para "diversificar" a cartela de clientes do banco.

Que o presidente, como indivíduo, queira manter seus preconceitos e sua visão pessoal arcaica sobre diversos temas, é direito e problema dele. Quando passa a transformar tais preconceitos pessoais em visão oficial do Estado brasileiro, aí temos um problema para o país.

Bolsonaro diz não perseguir minorias. Só que suas decisões e declarações o desmentem. No caso do Banco do Brasil, essa perseguição atrapalha o banco a perseguir suas metas comerciais

No caso específico, vale lembrar que o BB é um banco público que concorre no mercado financeiro com bancos privados fortíssimos pela prospecção de clientes. Sendo assim, suas estratégias comerciais e mercadológicas devem ser regidas por critérios estritamente técnicos e profissionais.

Ao interferir pessoalmente no que o banco público pode ou não mostrar em suas campanhas, o presidente não só fere a Lei das Estatais (como tratou de lembrar o secretário de Governo, general Santos Cruz) como atrapalha o próprio banco a perseguir seus objetivos estratégicos. É um estilo ultracentralizador que se remonta ao de regimes totalitários e que não se coaduna com o papel de um presidente no regime democrático em que ele foi eleito.

"Famílias"

Na justificativa para o impulsivo gesto, o presidente revelou mais uma vez sua visão de mundo obsoleta: "A massa quer o quê? Respeito às famílias". Da fala se depreende que, para Bolsonaro, "famílias" não possuem homossexuais ou, pelo menos, não deveriam possuir (em 2011, à "Playboy", disse preferir um filho morto a um filho gay). Pior: homossexuais não podem constituir a própria família.

Mais lamentável ainda foi ver as explicações do presidente do BB, Rubem Novaes, para a exclusão do comercial, remetendo à campanha radicalizada de 2018 e fazendo uma separação entre cidadãos "normais" e não tão normais assim. Segundo ele, a "esquerda" tentava caracterizar "o cidadão 'normal' como a exceção e a exceção como regra".

Na cabeça de Novaes, possivelmente ressoam as palavras ditas por Bolsonaro no sábado: "Quem indica e nomeia presidente do Banco do Brasil? Sou eu? Não preciso falar mais nada, então". No mesmo dia, em mais uma expressão do seu estilo ultracentralizador, o presidente também avisou que seus ministros devem seguir sua linha de pensamento ou se manter em silêncio. Quer dizer, nada de diversidade de opiniões nem dentro do seu governo.

A distinção feita pelo presidente do BB, subscrevendo as concepções de "quem o indicou e o nomeou", atualiza e reforça preconceitos baseados na ideia de normatividade: haveria padrões comportamentais a serem seguidos por todos, logo aqueles que fogem a tais padrões estariam fora da "normalidade" – por conseguinte, seriam "anormais". Quem estabelece tais normas e padrões é algo que nem ele nem Bolsonaro tentaram explicar. Recorrendo à Constituição Federal, temos apenas que todos os cidadãos são iguais perante o Estado brasileiro, em direitos e obrigações.