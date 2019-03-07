Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Bolsonaro: do nonsense ao escatológico

Jair Bolsonaro está se esforçando muito em superar todos os limites não só do cabível e do admissível para alguém que ocupa o cargo, mas até do imaginável, com atitudes e declarações que beiram as raias do surrealismo

Publicado em 07/03/2019 às 01h03
Atualizado em 07/10/2019 às 05h15


