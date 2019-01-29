Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Banestes: na ausência de Casagrande, secretários fazem operação abafa

Reunião de emergência foi realizada na manhã desta terça-feira (29), com a presença da alta cúpula do governo, para conter estragos causados por Operação Circus Maximus

Publicado em 29/01/2019 às 18h44
Atualizado em 08/10/2019 às 02h57


