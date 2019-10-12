Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Audifax sonha em lançar Sandi Mori como seu candidato a prefeito da Serra

Delegado se encaixa perfeitamente no perfil buscado por prefeito, por ser um outsider da política e ter bons serviços prestados à comunidade. Ele já foi sondado pelo grupo de Audifax, porém não tem o menor interesse. Não quer misturar política com sua missão no combate à violência

Publicado em 12/10/2019 às 06h00
Atualizado em 12/10/2019 às 06h03


