Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Audifax sonha em lançar Sandi Mori como seu candidato a prefeito da Serra
Delegado se encaixa perfeitamente no perfil buscado por prefeito, por ser um outsider da política e ter bons serviços prestados à comunidade. Ele já foi sondado pelo grupo de Audifax, porém não tem o menor interesse. Não quer misturar política com sua missão no combate à violência
0:00