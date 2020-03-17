Após 30 anos, Enivaldo quer voltar a governar Barra de São Francisco

O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) confirma: perto de completar 70 anos, quer voltar a governar a cidade de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, e pretende se candidatar a prefeito do município, já administrado por ele nos idos dos anos 1980.
“Eu tenho recebido muitos pedidos neste sentido e vou colocar meu nome à disposição do PSD de Barra de São Francisco para me tornar candidato a prefeito, caso o partido aceite e o grupo confirme o interesse. Estou à disposição para, se for o caso, retomar a administração municipal e retomar a condução dos destinos do município. Se for uma vontade dos nossos companheiros, meu nome estará à disposição”, disse Enivaldo, em nota enviada pela assessoria de imprensa do deputado, eleito prefeito da cidade em 1988.
A manifestação de Enivaldo veio após a declaração de apoio de outro veteraníssimo deputado estadual, Theodorico Ferraço (DEM), publicada aqui no último domingo. Em conversa com a coluna, Ferraço antecipou que o Democratas caminhará com Enivaldo se o seu ex-companheiro na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (de 2015 a 2017) for mesmo candidato a prefeito.
Fundador do PSD no Estado e único deputado do partido na Assembleia atualmente, Enivaldo agradeceu a manifestação de apoio de Ferraço. Os dois foram correligionários no antigo PFL (atual DEM), o partido pelo qual Enivaldo se elegeu pela primeira vez deputado estadual, em 1986. Também foram colegas no 1º escalão do governo de Albuíno Azeredo (1991-1994): Enivaldo como secretário estadual do Interior e Ferraço como secretário de Estado dos Transportes.
Enivaldo também antecipou que, entre abril e maio, abrirá o livro de inscrições de candidaturas do PSD em Barra de São Francisco e colocará seu nome no topo da lista dos pretendentes ao Executivo municipal. “Depois, vamos fazer uma prévia com todos os nomes colocados, e o que for o mais votado será o escolhido do partido”, afirmou o deputado.
Por acaso alguém tem alguma dúvida de que esse “escolhido” será ele mesmo? Isso se houver outro pré-candidato do PSD a prefeito da cidade, o que é bem pouco provável.
Enivaldo nasceu, viveu e trabalhou em Barra de São Francisco, cidade atualmente com cerca de 50 mil habitantes, até se projetar na política estadual, há 34 anos.
Na eleição municipal passada, em 2016, o parlamentar apoiou Alencar Marim à prefeitura do município. Marim disputou pelo PT e veio a ser o único prefeito eleito pelo partido em todo o Espírito Santo. Em janeiro passado, porém, Marim saiu do PT em busca de um novo abrigo para pleitear a reeleição em outubro. Um dos partidos que o convidou foi o PSB, sigla do governador Renato Casagrande.
Isso pode criar um nó político entre os dois pré-candidatos. Enivaldo e Marim já não têm a mesma proximidade política e agora postulam o mesmo cargo. E mais: ambos buscam concorrer com o respaldo do Palácio Anchieta
Líder do governo Casagrande na Assembleia até novembro de 2019, Enivaldo ainda atua no plenário como coronel da tropa de choque do governador. Exemplo recente: no último dia 10, o deputado apresentou a Erick Musso (Republicanos) requerimento para que o presidente da Assembleia arquive o pedido de impeachment de Casagrande protocolado por Capitão Assumção (PSL) – com quem, por sinal, costuma travar debates ríspidos em plenário.
Se Enivaldo for mesmo candidato, Marim se mantiver firme no páreo e os dois não chegarem a um entendimento, o governo Casagrande terá que fazer uma escolha eleitoral na cidade.