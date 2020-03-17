Após 30 anos, Enivaldo quer voltar a governar Barra de São Francisco

Enivaldo quer voltar a governar Barra de São Francisco Crédito: Amarildo

O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) confirma: perto de completar 70 anos, quer voltar a governar a cidade de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, e pretende se candidatar a prefeito do município, já administrado por ele nos idos dos anos 1980.

“Eu tenho recebido muitos pedidos neste sentido e vou colocar meu nome à disposição do PSD de Barra de São Francisco para me tornar candidato a prefeito, caso o partido aceite e o grupo confirme o interesse. Estou à disposição para, se for o caso, retomar a administração municipal e retomar a condução dos destinos do município. Se for uma vontade dos nossos companheiros, meu nome estará à disposição”, disse Enivaldo, em nota enviada pela assessoria de imprensa do deputado, eleito prefeito da cidade em 1988.

A manifestação de Enivaldo veio após a declaração de apoio de outro veteraníssimo deputado estadual, Theodorico Ferraço (DEM), publicada aqui no último domingo . Em conversa com a coluna, Ferraço antecipou que o Democratas caminhará com Enivaldo se o seu ex-companheiro na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (de 2015 a 2017) for mesmo candidato a prefeito.

Fundador do PSD no Estado e único deputado do partido na Assembleia atualmente, Enivaldo agradeceu a manifestação de apoio de Ferraço. Os dois foram correligionários no antigo PFL (atual DEM), o partido pelo qual Enivaldo se elegeu pela primeira vez deputado estadual, em 1986. Também foram colegas no 1º escalão do governo de Albuíno Azeredo (1991-1994): Enivaldo como secretário estadual do Interior e Ferraço como secretário de Estado dos Transportes.

Enivaldo também antecipou que, entre abril e maio, abrirá o livro de inscrições de candidaturas do PSD em Barra de São Francisco e colocará seu nome no topo da lista dos pretendentes ao Executivo municipal. “Depois, vamos fazer uma prévia com todos os nomes colocados, e o que for o mais votado será o escolhido do partido”, afirmou o deputado.

Por acaso alguém tem alguma dúvida de que esse “escolhido” será ele mesmo? Isso se houver outro pré-candidato do PSD a prefeito da cidade, o que é bem pouco provável.

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Enivaldo nasceu, viveu e trabalhou em Barra de São Francisco, cidade atualmente com cerca de 50 mil habitantes, até se projetar na política estadual, há 34 anos.

Isso pode criar um nó político entre os dois pré-candidatos. Enivaldo e Marim já não têm a mesma proximidade política e agora postulam o mesmo cargo. E mais: ambos buscam concorrer com o respaldo do Palácio Anchieta