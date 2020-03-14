Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tudo ou nada

Amaro fala sobre os seus planos nas eleições deste ano e de 2022

Deputado afirma que pode ser candidato em Vitória, em outra cidade da Grande Vitória, ou, inclusive, não disputar nenhum cargo este ano. A decisão, segundo ele, será tomada no limite do prazo

Publicado em 14 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

14 mar 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Amaro é o senhor do tempo nas eleições 2020 no Espírito Santo Crédito: Amarildo
“Aprendi com Paulo Hartung que política é maratona, não é corrida de cem metros.” O aprendiz em questão é Amaro Neto, e a alusão que ele faz ao ex-governador é especialmente curiosa pela posição ocupada pelo deputado federal neste momento – semelhante à ocupada pelo próprio Hartung em muitas eleições passadas. Até o pleito de 2018, Hartung era o centro do tabuleiro eleitoral, e todas as peças a seu redor tomavam as próprias decisões em função daquilo que o então governador decidisse fazer. Ciente disso, Hartung costumava “segurar” o processo, deixando para anunciar a sua decisão no limite do prazo legal.
Desta vez, nas eleições municipais deste ano, Amaro é quem ocupa o centro das atenções gerais e das interrogações no Espírito Santo. Mas o deputado aprendeu a jogar com o tempo e pretende usá-lo até o limite, tal como Hartung costumava fazer. Isso significa que ele deve esperar até a reta final do calendário eleitoral para dar duas respostas ansiosamente aguardadas por todo o meio político capixaba (incluindo aliados e adversários, pré-candidatos e dirigentes partidários de toda a Grande Vitória): Amaro será candidato a prefeito? E, se o for, em qual município será?
Hoje, segundo o próprio, todas as opções estão sobre a sua mesa: ser candidato a prefeito de Vitória, da Serra, de Cariacica, de Vila Velha, ou, inclusive, não ser candidato a nada. E atenção: a “reta final” a que Amaro se refere para tomar a sua decisão não é agora, no início de abril, mas sim no início de agosto, quando termina o prazo para os partidos realizarem as respectivas convenções. Explico.
No dia 4 de abril, teremos o prazo fatal para duas definições: até essa data, todos os pré-candidatos deverão estar filiados ao partido pelo qual concorrerão e com o domicílio eleitoral devidamente registrado na cidade onde disputarão o pleito. Depois disso, “ninguém entra, ninguém sai”.
Para Amaro, o primeiro ponto (prazo para filiação partidária) é irrelevante: muito bem acomodado no Republicanos, ele nem cogita trocar de partido. Já o segundo ponto dará ao mercado político uma primeira pista importante (mas não definitiva) sobre o que ele poderá fazer, uma vez que reduzirá, automaticamente, o seu leque de opções a duas: ser candidato na cidade onde estiver seu título ou não disputar a eleição.

Veja Também

Casagrande e Amaro discutem eleições 2020 nesta sexta (13)

Amaro e Casagrande ensaiam acordo eleitoral em Vitória

Hoje, seu domicílio eleitoral está em Vitória. Se ele o mantiver ali, suas opções se restringirão a disputar a prefeitura da Capital ou cargo algum este ano. Mas, por exemplo, se ele transferir o título para a Serra, saberemos, no dia 4 de abril, que, se ele for candidato a prefeito, só poderá disputar a sucessão de Audifax Barcelos. Isso se ele for candidato. Amaro prefere manter a questão em aberto.
“Tenho as seguintes opções: ou disputar em uma das cidades da Grande Vitória ou não disputar. Este primeiro momento é só de filiação partidária e de domicílio eleitoral. Querem antecipar muito a questão eleitoral. Da minha parte, será definido na reta final. Mas, quando eu decidir na reta final, não quer dizer que serei candidato. Isso vai depender de algumas coisas”, despista Amaro.
"Agora eu posso mudar meu título para algum município ou mantê-lo em Vitória. Mas isso também não quer dizer necessariamente que serei candidato. Vou trabalhar com o tempo"
Amaro Neto (Republicanos) - Deputado federal
Amaro considera sinceramente não ser candidato na eleição municipal deste ano – hipótese levada tão a sério por ele quanto as demais. “Se eu não disputar em lugar nenhum, posso rodar o Estado inteiro e ajudar a eleger outros candidatos do meu grupo. Se eu conseguir ser candidato, ok. Se eu não conseguir, vou ajudar os parceiros para, em 2022, abrir um espaço: pode ser reeleição à Câmara, pode ser o Senado, pode ser o governo do Estado.”
Essa última declaração de Amaro merece ser sublinhada, pois levanta um fator fundamental em sua tomada de decisão. Como não é segredo para ninguém, o deputado tem por grande meta chegar ao Palácio Anchieta. Dependendo das condições políticas, pode candidatar-se ao governo já na próxima eleição. Sua decisão sobre candidatura este ano passa diretamente por 2022.

Veja Também

Subtenente Assis se prepara para sair do PSL

O troca-troca de partidos dos vereadores de Vitória. Quem vai para onde?

Supondo que ele dispute uma prefeitura em outubro e ganhe, essa vitória pode ter um efeito colateral ruim para ele, representando-lhe uma trava para disputar o governo já em 2022. Ele até poderia fazê-lo, como Doria fez em São Paulo, mas teria que abandonar a prefeitura com um ano e quatro meses de mandato. Amaro estaria disposto a dar uma de Doria capixaba?
"Terei muita prudência. Não posso dizer se vou disputar ou não o governo em 2022 caso me torne prefeito. Vai depender muito do ambiente. Max Filho teve uma chance de ouro em 2018 e acabou não disputando o governo."
Amaro Neto (Republicanos) - Deputado federal
O fato é que, ganhando ou perdendo uma eleição a prefeito (principalmente perdendo), entrar nessa disputa talvez tenha mais a atrapalhar do que a ajudar o seu projeto de chegar ao governo do Estado. Amaro, cumpre lembrar, já perdeu uma eleição municipal – à Prefeitura de Vitória, em 2016.
Se ele disputar uma prefeitura este ano e perder, acumulará a segunda derrota seguida para o Executivo municipal, queimando assim capital político. Por outro lado, se tornar-se prefeito e for mal na gestão, perde ainda mais capital político, além da aura de novidade não testada em uma possível eleição para o Executivo estadual.
Pensando na próxima eleição ao governo, disputar uma prefeitura este ano tem mais a ajudá-lo ou a atrapalhá-lo? Amaro responde: “Vamos a um cenário em que eu vire prefeito: posso disputar o governo em 2022 ou não. Cenário de eu não disputar nada este ano: preciso eleger alguns prefeitos aliados para poder disputar o governo. Cenário de eu não disputar nada este ano, ou disputar e perder, e ser sufocado pela máquina do governo e pela máquina da prefeitura onde eu perder: eu só poderei ser candidato a deputado federal em 2022”.

Veja Também

O que Erick Musso fará com o pedido de impeachment de Casagrande?

Erick: "Pedido de impeachment não será moeda de troca eleitoral"

Candidatura de Assumção pelo PSL se torna praticamente impossível

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Amaro Neto Governo do ES Prefeitura da Serra Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados