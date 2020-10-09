Anjo negro chega tocando gaita ao céu dos eleitores do ES

Ele em breve apagará as velinhas

Já a luz da velhinha não se apaga

A alegria de antes se alarga

E distante vê-se o fim da linha.



O primeiro chama-se Calebe,

Um rapaz esperto, inteligente

Tem a vida inteira pela frente

E um projeto ousado já concebe:



Hoje cursa só o primeiro ano

Mas a voos altos se destina

Resoluto afirma, sem engano:

“Vou me graduar em Medicina”.



A outra já não é bem uma menina

Mas mantém a juventude a toda prova

Se o corpo é velho, a alma é nova

Com vocês a Dona Leopoldina.



Cujo nascimento, sem berçário,

No início do século vinte,

Prometia uma vida sem requintes

Em seus mais de cem aniversários.



De oito irmãos era a segunda filha

Aliás, filha de um escravo liberto

Seus pais sem um centavo, assim decerto

Foi trabalhar em “casa de família”



Estudos, só até a terceira série

Contudo, espanta por sua cultura

E encanta a todos com a figura

Que os 109 anos lhe conferem.



Nascida na Região Serrana

Aos 21 foi para Cachoeiro

Até que veio o pouso derradeiro:

Tornou-se outra metropolitana.



Duas figuras tão diferentes

Com idade e história tão diversa

Em duas extremidades inversas

Dois extremos, aparentemente.



Como, afinal, aproximá-las?

Qual pode ser a afinidade?

O que pode haver que os iguala

Apesar dessa disparidade?



É que ambos, em pé de igualdade,

Vão exercer em breve o direito

De manifestarem sua vontade

Com seus votos no próximo pleito



Ajudando a erguer o edifício

Da nossa jovem democracia

Nesse tão importante exercício

De política e cidadania



Na foto, posando lado a lado,

São eles, respectivamente,

O mais novo e a mais “experiente”

Eleitora deste nosso Estado.

