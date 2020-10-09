Morre dona Leopa, eleitora mais idosa do ES, aos 115 anos

"O voto é para escolher pessoas boas. Temos que procurar saber quem são os candidatos, seus perfis." Faltando pouco mais de um mês para o primeiro turno das eleições municipais de 2020, o conselho dado, em 2012, por dona Leopa, aos 107 anos, é fundamental para quem vai às urnas. Apaixonada pela vida, por poesia e pela pátria, a capixaba que, por tantos anos, foi, orgulhosamente, a eleitora mais velha do Estado, faleceu aos 115 anos na madrugada desta sexta-feira (9), em Cariacica, de causas naturais.

Nascida em 17 de agosto de 1905, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo, Leopoldina Nascimento era filha de Manoel Vieira do Nascimento, escravo liberto pela Lei do Ventre Livre. Ele fez questão que a filha fosse alfabetizada. Na 3ª série do ensino fundamental (o equivalente ao 4º ano hoje), no entanto, o estudo foi interrompido e ela se tornou, aos 13 anos, doméstica na casa de uma família em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Sem ter se casado ou tido filhos, dona Leopa foi construindo laços de família nas casas onde trabalhou. O apelido, inclusive, foi dado carinhosamente por uma das crianças de quem cuidou na adolescência.

De riso largo e espírito alegre, sempre que era entrevistada sobre o período eleitoral dava uma aula sobre democracia. Referência da participação popular na política do Espírito Santo, sabia de cor e na gaita o Hino Nacional, o Hino da Bandeira e o Hino do Espírito Santo.

Leopoldina, conhecida como dona Leopa, em registro de A Gazeta em 2018 Crédito: Igor Santos

"As pessoas que trabalham melhor para o Brasil são em quem a gente vota, aquelas pessoas que fazem algo pelo país. Também é preciso muito cuidado para não deixar o Brasil cair em uma ditadura. Que Deus nos livre. Eu já assisti uma ditadura" Dona Leopa - Em entrevista para A Gazeta em 2016

Os últimos anos dela foram vividos sob os cuidados do lar de idosos Alvedalma, em Cariacica. Durante entrevistas para A Gazeta, ao longo dos anos, dona Leopa sempre fez questão de mostrar o quanto era feliz e amava viver. O motivo da longevidade não sabia dizer, mas comemorava o tempo aproveitado e considerava a própria vida um milagre.

"Eu me sinto muito feliz. Hoje, o doutor Renato falou que eu tenho uma resistência no meu corpo. É um negócio bonito o que ele falou, mas eu não sei repetir. Essa carne é resistente. Eu acho que a minha vida é um milagre", disse dona Leopa, em 2016.

TRE-ES EMITE NOTA DE AGRADECIMENTO

No início da noite desta sexta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) divulgou uma nota de agradecimento à capixaba.

"Dona Leopa, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo agradece imensamente por seu exemplo e sua dedicação em todos esses anos à Justiça Eleitoral. Sentiremos sua falta no próximo dia 15 de novembro!", diz o texto.

CONFIRA O VÍDEO DE DONA LEOPA AOS 113 ANOS

CONFIRA O VÍDEO DE DONA LEOPA AOS 110 ANOS