Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Amarinho paz e amor: a mudança de postura do deputado
Apresentador de TV tem dado guinada para o centro, adotando posicionamentos moderados sobre temas polêmicos em debate no Congresso. Diz-se contra a liberação das armas e tem restrições ao projeto que alarga os parâmetros de "ação em legítima defesa"
