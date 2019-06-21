Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Amarinho paz e amor: a mudança de postura do deputado

Apresentador de TV tem dado guinada para o centro, adotando posicionamentos moderados sobre temas polêmicos em debate no Congresso. Diz-se contra a liberação das armas e tem restrições ao projeto que alarga os parâmetros de "ação em legítima defesa"

Publicado em 21/06/2019 às 22h26
Atualizado em 02/10/2019 às 00h51


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.