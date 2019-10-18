Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Alô, Escola sem Partido! O professor não é o inimigo
Além de desviar completamente o foco das reais causas de nossos problemas educacionais, projeto dá viés ideológico a uma discussão que deveria ser técnica, aprofunda (ou inventa) antagonismos no ambiente escolar e joga a sociedade contra nossa única esperança de salvação: os professores
