Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Aliado histórico de Hartung, Lelo se reaproxima de Casagrande
Ministro de Cidadania em exercício e governador do Estado assinam um convite casado para evento político nesta sexta-feira, de entrega de veículos para APAEs no Espírito Santo
