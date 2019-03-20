Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Aliado histórico de Hartung, Lelo se reaproxima de Casagrande

Ministro de Cidadania em exercício e governador do Estado assinam um convite casado para evento político nesta sexta-feira, de entrega de veículos para APAEs no Espírito Santo

Publicado em 20/03/2019 às 22h32
Atualizado em 06/10/2019 às 23h29


