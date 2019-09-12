Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Afinal, Capitão Assumção é ou não é um defensor da lei?

O homem da lei está agindo à margem da lei - e defendendo que outros o sigam. Ao mesmo tempo em que prega a "ordem", deputado está estimulando o caos

Publicado em 12/09/2019 às 08h47
Atualizado em 29/09/2019 às 13h44
Capitão Assumção é deputado estadual pelo PSL. Crédito: Lissa de Paula/Ales
Ao usar a tribuna da Assembleia e a sua condição de parlamentar para oferecer uma recompensa em dinheiro a quem executar determinado criminoso, o deputado Capitão Assumção (PSL) simboliza a nossa regressão civilizatória. Falando claramente, o deputado está incitando a perpetração de um crime, a pretexto de vingar outro, na lógica de que “sangue se paga com sangue”. Encoraja “cidadãos de bem”, sejam eles civis ou militares, a agirem como “foras da lei”, fazendo justiça (na verdade, justiçamento) com as próprias mãos.

Ao fazer isso, o próprio deputado está pregando o descumprimento da lei. E está, ele mesmo, agindo à margem da lei. A mesma que jurou respeitar como militar e que deveria ser o primeiro a defender agora, como parlamentar.

> Opinião da Gazeta: Capitão Assumção estraçalha a autoridade da Assembleia e da polícia

Você pode procurar de cabo a rabo. Não existe, em nossa Constituição Federal, uma linha que autorize execuções sumárias nem qualquer menção ou previsão de pena de morte para quem quer que seja, a não ser em um caso extremo, bem distante de nossa realidade: em caso de guerra declarada com outra nação. Fora isso, nem na Constituição Federal, nem em todo o nosso arcabouço legal, muito menos nos regulamentos internos que orientam a atuação das forças de segurança pública, civis ou militares.

Existem, sim, punições previstas em nosso Código Penal e no Código Penal Militar (art. 205) para quem pratique um assassinato, ainda que o assassinado seja outro assassino. A lei os iguala na condição de homicidas. À luz de nosso ordenamento jurídico, os dois terão agido ao arrepio da lei e serão, igualmente, criminosos.

> Após repercussão, deputado do ES diz que dobraria oferta por assassinato

Quem mata um criminoso por vingança está se igualando ao criminoso; também está praticando um crime. Quem incita ou “encomenda” o assassinato de um criminoso também está desrespeitando a lei. Independentemente das motivações, um assassinato para vingar outra morte é, igualmente, um assassinato, e também deve ser tratado como tal. Um assassinato não justifica outro e um crime não se paga com outro crime. É assim neste país. É assim neste século. Diferente disso, lá na Idade Média, lá no Brasil Colonial, em filmes de faroeste, enfim, em terras sem lei.

Por isso, a atitude de Assumção é, no mínimo, incoerente para alguém que se apresenta como um defensor da lei e como um representante da segurança pública – especificamente, da Polícia Militar, onde a disciplina e o respeito à ordem jurídica deveriam ter primado absoluto sobre qualquer arroubo de ação individual e voluntariosa de pretensos “vingadores”, justiceiros” ou “lobos solitários”.

> Políticos do ES apostam em pautas de costumes para atrair conservadores

Ao agir assim, Assumção também trata, com assombrosa naturalidade, algo aparentemente ainda muito presente no submundo do cotidiano dos capixabas: o crime de mando, a ação de pistoleiros, os matadores de aluguel, os grupos de extermínio. Só para lembrar: tudo isso também só existe no campo da ilegalidade.

A oferta aberta de R$ 10 mil “do próprio bolso” a quem executar o execrável homicida da jovem Maiara de Oliveira, em Cariacica, é, certamente, o ápice dessa linha de atuação “tiro, porrada e bomba” de Assumção desde que assumiu o mandato na Assembleia, em fevereiro, mas não é o primeiro nem há de ser o último episódio de incitação ao crime por parte dele.

> Policiais militares preparam projeto de ingresso na política

Na verdade, o deputado vem em uma escalada imparável nessa direção. No plenário e em comissões da Assembleia, já defendeu, por exemplo, que quem atirar para matar “tem que tomar tiro para morrer”.

Em outro episódio, ocorrido no primeiro semestre, afirmou que, se fosse ele o chefe de determinado batalhão, um criminoso teria sido executado ali mesmo. E ponto.

> OAB-ES repudia defesa de Capitão Assumção a "olho por olho"

Isso é grave: o “homem da lei” não só está legitimando, com seu discurso, esse tipo de prática ilegal, como está incentivando homens da corporação que ele defende, sobre os quais ele tem influência, a agirem por conta própria, fora das normas e dos limites que disciplinam a sua atuação funcional. Isso pode ser compreendido como incitação à indisciplina, à desobediência e à insubordinação em quartéis militares.

AFRONTA À PRÓPRIA POLÍCIA

Por fim, cabe ressaltar o que me parece outra grande contradição: o homem que vai para todas as sessões da Assembleia de farda está, desapercebidamente, desprestigiando o trabalho das forças policiais, na medida em que só faz defender essa espiral de sangue e a “solução” na base do “cada um por si”.

Quando prega a justiça com as próprias mãos – aliás, a vingança no lugar da justiça –, o recado passado por ele, inadvertidamente, é o de que a Polícia Militar, agindo de modo institucional e dentro dos limites legais, não dá conta de cumprir o seu dever de localizar o criminoso, prendê-lo e entregá-lo à Justiça. Conforme determina a lei.

> Para Assumção, nova lei das promoções não motiva tropas da PMES

Na verdade, incitando a ação de pretensos “justiceiros”, além de alimentar esse banho de sangue, o deputado tende a dificultar o trabalho dos policiais disciplinados e obedientes à lei. Atrapalha a solução de um crime e ainda contribui para a promoção de outros.

Suponhamos que, empolgado com a oferta de Assumção, um matador ignore a PMES e execute o bandido em questão. Vai lá receber os R$ 10 mil; o cadáver será exposto em praça pública; mais um homicídio terá sido cometido; haverá, talvez, certa catarse coletiva; parte da sociedade se sentirá de alma lavada por esse banho de sangue. Mas e aí? E os próximos crimes? Serão com isso prevenidos e impedidos? Ou terão sido incentivados? Serão todos “solucionados” da mesma forma? Com isso ajuda-se a fechar a torneira de sangue ou a abri-la ainda mais?

> Subsecretário diz que é cedo para avaliar ações da Força Nacional em Cariacica

Capitão Assumção é, notoriamente, um líder reconhecido dentro de sua categoria, com influência inquestionável sobre setores da PMES, principalmente junto a algumas associações. Sua bandeira é a segurança pública. Muito mais produtiva seria a sua atuação parlamentar nessa área se parasse de, literalmente, patrocinar essa selvageria e se trocasse o elogio da barbárie por um discurso mais racional.

Em vez de seguir enaltecendo respostas fáceis e individuais que só geram mais violência, o deputado poderia integrar esforços com outras autoridades de modo a impedir que novos atos de violência prosperem em nossa sociedade.

Isso, sim, pode vingar.

