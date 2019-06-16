Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

A semana do 7 a 1 contra Jair Bolsonaro

Santos Cruz, Levy... Um a um, os colaboradores mais lúcidos do governo estão sendo rifados. Nesse ritmo, sobrará só o núcleo terraplanista. No MEC, Vélez caiu, entrou um ainda mais olavista

Publicado em 16/06/2019 às 22h42
Atualizado em 02/10/2019 às 02h28


