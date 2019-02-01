Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

A nova geografia da Assembleia Legislativa

Até o momento, a chapa consolidada para a Mesa Diretora da Assembleia, a ser referendada em votação nesta sexta (1º) à tarde, tinha Erick Musso (PRB) na presidência, Luciano Machado (PV) na 1ª secretaria e Adilson Espindula (PTB) na 2ª secretaria

Publicado em 01/02/2019 às 01h01
Atualizado em 08/10/2019 às 01h37


