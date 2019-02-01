A nova geografia da Assembleia Legislativa

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Até o fechamento desta edição, a chapa consolidada para a Mesa Diretora da Assembleia, a ser referendada em votação nesta sexta (1º) à tarde, tinha Erick Musso (PRB) na presidência, Luciano Machado (PV) na 1ª secretaria e Adilson Espindula (PTB) na 2ª secretaria. Deputados governistas ouvidos nesta quinta (31) confirmam que essa é a composição que conta com a chancela e o patrocínio do governo de Renato Casagrande (PSB). Um deputado revela que, em conversa pessoal com o próprio governador e com o chefe da Casa Civil, Davi Diniz (PPS), eles lhe pediram para apoiar essa chapa. Por que o governo está bancando esses dois secretários?

Em duas palavras, confiança e controle. Em primeiro lugar, controle sobre os dois. Além de Machado e Espindula serem aliados palacianos, os dois são estreantes (em geral, mais fracos politicamente) e vêm de redutos pequenos (respectivamente, Guaçuí e Santa Maria de Jetibá). Assim, o governo Casagrande terá mais facilidade em atender a seus pleitos e menor probabilidade de sofrer pressão por parte dos secretários. Em segundo lugar, controle sobre Musso, com ajuda da dupla. Afinal, quando os dois secretários não querem, o presidente, sozinho, não faz nada.

“São dois secretários que, potencialmente, dão menos trabalho para Casagrande. O controle e a relação com o governo ficam mais fáceis. E fica mais fácil resolver qualquer questão com esses deputados”, avalia um parlamentar.

Lamentações

Esse arranjo gerou muita insatisfação tanto entre deputados reeleitos como entre novatos que não se sentiram contemplados. Ao longo do dia de ontem, o gabinete de Musso na Assembleia virou um muro de lamentações. Mas de concreto mesmo, só o muro. Vandinho Leite (PSDB), Xambinho (Rede) e Lorenzo Pazolini (PRP) poderiam se apresentar como nomes alternativos para as secretarias da Mesa. Mas o “bloco dos novatos” se desmantelou há mais de uma semana – muito em virtude dos próprios desentendimentos e do olho muito gordo de alguns. Não tem mais força para ousar peitar o governo e buscar mudança de última hora.

Novo líder: Enivaldo

Enivaldo dos Anjos (PSD) será o líder do governo em plenário. Com as três vagas de titulares da Mesa já praticamente definidas, ele travava, nos bastidores, disputa aguerrida pela 1ª vice-presidência com outra raposa da Casa: o atual ocupante do cargo, Marcelo Santos (PDT). Na tarde de ontem, deputados comentavam que, dos dois, o que perdesse lugar na Mesa deveria se tornar o líder do governo – que, por óbvio, desejava um deputado experiente para a função. Pela maior proximidade com Musso, Marcelo levou vantagem na disputa pela 1ª vice-presidência. Com isso, a liderança foi oferecida a Enivaldo. Já Torino Marques (PSL), antes cotado para ser o 1º vice-presidente, deve “descer” para a 2ª vice-presidência.

Justiça e Finanças

As duas comissões permanentes mais importantes da Assembleia (todos os projetos passam por elas) também devem ficar com dois grandes aliados do governo Casagrande: o veterano Euclério Sampaio (DC) deve comandar a de Finanças, enquanto o novato Emilio Mameri (PSDB) deve presidir a de Justiça. Esta, porém, ainda pode ficar com o também tucano Vandinho Leite, principal articulador da “acoplagem” do bloco original dos novatos à chapa liderada por Erick Musso.

Mais comissões

Os veteranos Hércules Silveira (MDB) e Janete de Sá (PMN) devem permanecer à frente, respectivamente, das comissões de Saúde e de Agricultura. O novato Danilo Bahiense (PSL) presidirá a de Segurança – área do delegado. Também recém-chegado, Carlos Von (Avante) comandará a de Turismo, setor mais forte de seu reduto: Guarapari. Se a de Justiça ficar mesmo com Mameri, Vandinho é favorito para presidir a de Educação.

Drogas e pedofilia

Lorenzo Pazolini deve ficar no comando da Comissão de Política sobre Drogas, cujo escopo deve ser ampliado para a proteção à criança e ao adolescente, bandeira maior com a qual o delegado chega à Casa.

Posto estratégico

O supergovernista Gandini (PPS) comandaria a Comissão de Infraestrutura. Foi deslocado para a de Cidadania e Direitos Humanos. É uma comissão subestimada, mas de altíssima importância, pois por ela passam quase todas as matérias – logo é estratégico para o governo ter um aliado ali. Iriny (PT) também queria o posto. Já a presidência da de Infraestrutura deve ir para Xambinho.

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