Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

A guerra de narrativas entre Hartung e Casagrande: entenda o que cada lado está dizendo contra o outro

A coluna apresenta um resumo das críticas ao governo Casagrande desferidas por Ana Carla Abrão, economista afinada com Hartung, nas áreas da gestão fiscal, da educação, da saúde e da segurança, e os argumentos do atual governo para se defender. E contra-atacar

Publicado em 10/10/2019 às 14h05
Atualizado em 10/10/2019 às 14h49


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.