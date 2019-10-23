Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Casagrande defende teses nada “esquerdistas”, como reforma da Previdência e ajuste fiscal

Um dos líderes nacionais do Partido Socialista Brasileiro (PSB), governador do Estado está situado muito mais no centro democrático liberal, apoiando medidas na economia parecidas com as de Paulo Hartung

Publicado em 23/10/2019 às 06h00
Atualizado em 23/10/2019 às 09h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.