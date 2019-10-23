Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Casagrande defende teses nada “esquerdistas”, como reforma da Previdência e ajuste fiscal
Um dos líderes nacionais do Partido Socialista Brasileiro (PSB), governador do Estado está situado muito mais no centro democrático liberal, apoiando medidas na economia parecidas com as de Paulo Hartung
