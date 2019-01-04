Virgínia Pelles
Virgínia Pelles
Virgínia Pelles é sexóloga, escritora, terapeuta sexual, fisioterapeuta uroginecológica, especialista em saúde do idoso e da mulher e apresentadora do programa "Segundas Intenções"" da Rádio Litoral FM"

Rosa ou azul: o que falta para todo lado é o respeito

Devemos respeitar o direito à diversidade das expressões de gênero e à identidade biológica. E complemento: sejamos menos heteronormativos e mais receptivos

Publicado em 04/01/2019 às 20h09
Atualizado em 08/10/2019 às 12h31


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.