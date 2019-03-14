Perdoar não é esquecer, é lembrar sem sofrer

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Mais comum do que gostaria é a frase “perdoei, mas fiz uma lista de exigências” ou “perdoei, mas não esqueci”. Vamos lá... o perdão é libertador, você perdoa para ficar livre, para ser emocionalmente saudável, algo extremamente raro hoje em dia. Enquanto não perdoa, fica ruminando aquilo dentro de você. É horrível, aprisiona, e não deixa você avançar. A vida parece que trava, e tudo o que acontece fica com a sensação de que é com você. Então seja sábio, forte e inteligente, pois o perdão é um sentimento que cabe a pessoas nobres, de uma fortaleza infinita. Quem perdoa tem intelecto avançado, pois evita perder o bom da vida preso a um sentimento que rouba a alegria de certas áreas da vida.

Você perdoa e se liberta, cabe a outra pessoa ganhar sua confiança novamente, mudando de atitude, restabelecendo essa ponte de confiança dentro do relacionamento. Pode ser que erre novamente, perdoe até quando suportar, mas fique atento. Pessoas tóxicas procuram problemas e não soluções. Outro ponto importante: entenda que perdoar não significa que vai esquecer, vai lembrar, com riqueza de detalhes, mas sem se ferir ou sofrer. Por isso, quero que entenda que perdão não é um sentimento, mas uma decisão, algo ligado à razão, por isso depende de uma atitude – a de perdoar. Assim como a vingança, algumas pessoas decidem se vingar e “ser feliz” por uns minutos (correm o risco de se arrependerem), enquanto outras simplesmente decidem perdoar e serem livres a vida inteira.

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Em contrapartida, perdoar e fazer uma lista de exigências pode ser um erro fatal para vitalidade de um relacionamento, seja qual for o tipo de relacionamento. Durante a fase da reconciliação é comum que você consiga transformações, mas infelizmente serão temporárias e falsas. Você não pode mudar as pessoas, e na verdade nem vai conseguir, só vai se frustrar ainda mais. “Você precisa ser a mudança que deseja ver nos outros” (Gandhi). Só você possui a chave da sua mudança, portanto mude você e transforme tudo ao seu redor.

Também não saia por aí falando da sua vida para qualquer um, tenha cuidado com quem desabafa, somente algumas pessoas se importam realmente, a maioria tem apenas curiosidade sobre sua vida. A mente é um tesouro, um bem precioso, portanto deve ser cuidadoso (a) sobre quem tem acesso a ela. Olhe o currículo do seu “conselheiro (a)”, hoje se encontram no mercado muitos “doutores” e “doutoras” de coisa alguma, baseados em ciência nenhuma.