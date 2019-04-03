Virgínia Pelles
Virgínia Pelles é sexóloga, escritora, terapeuta sexual, fisioterapeuta uroginecológica, especialista em saúde do idoso e da mulher e apresentadora do programa "Segundas Intenções"" da Rádio Litoral FM"

Não há receita para o orgasmo, só se permitir sentir

O orgasmo é uma das fases do ciclo da resposta sexual humana, para que ele aconteça deve ser precedido do desejo e da excitação

Publicado em 03/04/2019 às 19h27
Atualizado em 06/10/2019 às 19h06


