Virgínia Pelles é sexóloga, escritora, terapeuta sexual, fisioterapeuta uroginecológica, especialista em saúde do idoso e da mulher e apresentadora do programa "Segundas Intenções"" da Rádio Litoral FM"
Não deixe a preguiça de ter relações sexuais dominar a sua vida
A falta de vontade de ter relação, se não for por conta de uma desordem física, pode ser por questões emocionais
