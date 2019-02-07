Virgínia Pelles
Virgínia Pelles é sexóloga, escritora, terapeuta sexual, fisioterapeuta uroginecológica, especialista em saúde do idoso e da mulher e apresentadora do programa "Segundas Intenções"" da Rádio Litoral FM"

Homens também podem buscar vida sexual mais satisfatória

É de fundamental importância procurar ajuda profissional, com a especialização adequada. E utilizar algumas estratégias para se conhecer melhor

Publicado em 07/02/2019 às 18h34
Atualizado em 07/10/2019 às 23h04


