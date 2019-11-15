Fantasia sexual X fetiche: qual é o seu desejo?

Fantasia sexual faz parte da vida das pessoas Crédito: Lucas Aboudib

Hoje se fala tanto em fetiche, mas na verdade muitos têm fantasias sexuais, e não fetiche. E você sabe qual é o seu desejo?

Vamos entender um pouco o que é isso. A fantasia sexual é a criação, uma imaginação de algo que pode ou não a vir a ser realizado, pode ser única ou repetitiva, e a não realização não interfere em sua vida. Ocorre em qualquer idade, e muitas pessoas utilizam da imaginação para estimular a função do desejo sexual.

Agora o fetiche é um pouco diferente, pois o foco sexual está diretamente conectado a um objeto inanimado, a uma situação específica ou uma parte do corpo. Muitas vezes para obter a excitação sexual, os fetichistas utilizam um objeto inanimado, pode até ser uma peça de roupa íntima, ou uma parte não genital do corpo. Foi justamente o caso dessa semana que me chamou atenção. O ladrão de calcinhas que atacou várias em Minas Gerais, que foi preso por furtar mais de mil peças e na hora da prisão estava usando uma calcinha. Um caso que deve ser investigado, pois muito parece ser um Fetichismo Transvéstico, que envolve vestir-se com roupas do sexo oposto.

O que muitas pessoas ainda não entendem é algo que pode acontecer com homens em busca de excitação para uma relação heterossexual ou mesmo para uma masturbação. O que devemos estar em alerta é que se as atividades ou situações incomuns causam sofrimento clinicamente significativo, ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, isso necessita de tratamento. Caso contrário, o que falta na relação é o diálogo. Muitos vivem certas angústias por não conseguirem se expressar sobre o assunto dentro do relacionamento.