Dia do Sexo: fala-se muito sobre prazer, mas tema ainda é tabu

Você sabia que temos uma data um tanto quanto sugestiva para comemorar o Dia do Sexo? Foi idealizada por um empresa de preservativos, uma peça fundamental quando o assunto é um sexo casual, e a escolha desse dia é uma alusão a uma posição sexual: 69. Isso mesmo! No dia 6 de setembro é que se comemora o Dia do Sexo.



E podemos dizer que, desde a criação da data, o acesso às informações melhorou, mas o cenário nem tanto, pois a sexualidade ainda é um assunto repleto de tabus. O preconceito ainda existe e, ao lado da falta de informação, é um dos principais motivos pelos quais as pessoas ainda não vivem a plenitude sexual.

Com o advento da tecnologia, podemos dizer que esse cenário se tornou muito falado, mas ainda pouco estudado, pois temos mais aventureiros na área do que especialistas e estudiosos. Em outras palavras, muito se fala, mas pouco dizem o que é fato. E, quando o assunto é relacionamento, tudo é ainda mais desafiador. Com o tempo, muitos relacionamentos caem na rotina, enquanto outras pessoas têm seus desejos reprimidos ou ficam desestimuladas pela zona de conforto.

O ser humano, em sua grande maioria, tem uma característica de acomodação. Ele se acostuma com a situação. Infelizmente, nos acostumamos com o que há de bom com facilidade e, algumas vezes, com o que há de ruim também. Alguns chegam a se acostumar com o deserto, o lugar onde não acontece nada.

Em meio às dificuldade da vida, alguns obstáculos são vistos como invencíveis, e por isso nem temos força para reagir. Muitas vezes preferimos a dor do comodismo do que a dor da decepção ao se arriscar. Mas acredite: "vale mais lamentar pelo fracasso de não ter conseguido do que o de nem ter tentado".

Preciso lembrar que não existe relacionamento perfeito, igual aos contos de fadas. Todos têm seus altos e baixos. Mas quando o assunto é sexo, o que vale manter em primeiro lugar é a comunicação, que muitas vezes é péssima, por conta dos tabus ligados ao assunto. E isso reflete na conectividade, que pode levar ao desgaste.

Ter liberdade para se expressar pode fazer com que o sexo que caiu na rotina torne-se totalmente novo e irreverente. Reinventar-se sexualmente dá energia e motivação para viver essa rotina agitada que todos estão vivendo. Por isso converse muito. O sexo não é uma receita de bolo, não tem uma posição boa ou ruim - há posições que umas pessoas gostam mais ou gostam menos, há quem goste de preliminar e há quem deteste. Por isso, permita-se sempre, porque o prazer é bom, tão bom que deveria acontecer todo dia.

