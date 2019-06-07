Virgínia Pelles é sexóloga, escritora, terapeuta sexual, fisioterapeuta uroginecológica, especialista em saúde do idoso e da mulher e apresentadora do programa "Segundas Intenções"" da Rádio Litoral FM"
Como preparar a noite do Dia dos Namorados sem se sacrificar
É possível fugir das celebrações tumultuadas em restaurantes, organizando um jantar a dois que não seja muito complicado e que não dê tanto trabalho nessa noite especial
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00