Carência que destrói relacionamentos só é combatida com amor-próprio

“Em tempos de WhatsApp, ligação é prova de amor”, já ouviu isso? E como as pessoas estão carentes, por isso acredito que em tempos de rede social ter amor-próprio é sinal de inteligência emocional.



Essa carência excessiva tem afetado muito os relacionamentos, pessoas carentes se tornam “cobradores” de carinho, afeto, atenção e realmente isso faz a relação ficar cansativa. Portanto, se está passando por isso, ou se acha que está, basta refletir suas ações e verificar seu nível de perguntas. Isso mesmo, se pergunta sempre “onde você vai?”, “onde você estava?”, “que horas vai chegar?”, “quem estava lá?”... isso revela insegurança, pouca inteligência emocional.

O melhor é perguntar “como foi?”, “foi como você esperava?”, “prefere que eu te espere chegar acordada?”, essas sim perguntas que demonstram que você se preocupa com a pessoa com quem se relaciona e não com quem e onde ela está. Isso revela maturidade emocional e amor-próprio, pois as perguntas anteriores dão margem para uma má resposta, o que pode magoar. Então seguem mais umas dicas de como elevar seu amor próprio:

1. Tenha momentos a sós

De você com você mesmo. Se permita coisas simples, mas que você gosta, encontre amigos. E entenda, você deve ser sua melhor companhia, pois quanto melhor se relacionar consigo mesmo, melhor irá se relacionar com o outro.

2. Não se submeta

Você só precisa ser aceito por você, por mais ninguém, não precisa se submeter a padrões alheios, nem se cobre tanto. Se olhe todos os dias no espelho e se ame, pois é impossível amar o outro de forma saudável, se não consegue amar você mesmo. Ser feliz é uma questão de escolha.

3. Dê valor

Descubra seu valor, dê valor a pessoa que você é, ao que você faz e pare de falsificar sua própria identidade acreditando no que pessoas invejosas dizem de você. Você sabia que não se precisa ter sucesso ou dinheiro para gerar inveja? Então, o fato de ter cabelo liso ou cacheado, longo ou curto, ou mesmo assumir uma carequinha, já é o suficiente para gerar inveja em muita gente. Aprenda de uma vez por todas: só deve ouvir aqueles que se alegram verdadeiramente com as suas vitórias, esses sim são amigos.

4. Acredite

Por fim, acredite, e viva seus sonhos, até mesmo os adormecidos. Muitas pessoas com a rotina da vida, ou mesmo o passar da idade, simplesmente adormecem seus sonhos, que motivaram a viver por tanto tempo. Regaste seus sonhos e nunca pare de sonhar, pois são os sonhos que tornam nossa vida mágica e elevam nosso amor-próprio.

