5 dicas para aquecer a vida sexual na quarentena

Uma massagem com as mãos pode ser bem excitante Crédito: shutterstock

Muitos têm afirmado que a vida de casado é melhor que a de solteiro, mas infelizmente alguns casais passam por crises e uma falta de criatividade imensa. Então agite a quarentena com cinco dicas para dar uma aquecida na vida sexual.

Primeiramente, mande uma mensagem de texto explicando a brincadeira e que deseja fazer algo diferente. Se a resposta for positiva, mande outra propondo antes uma “pegação”, um momento a dois para aguçar os sentidos. Se a resposta também for positiva, prepare-se para um momento de muito prazer.

A intenção é criar um ambiente bem “tântrico”, com muitos estímulos para aumentar a percepção sensorial. Use o que tiver em casa, nem que seja preciso arrastar os móveis. Crie um ambiente com tapetes, almofadas, flores, perfumes, luzes ou velas, abuse da criatividade. As dicas:

1 - Prepare as músicas que a pessoa curte. Pondere seu tom de voz de forma mais amena, suave, chegue perto, peça para fechar os olhos e fale de pertinho o que sente e tudo que deseja fazer de bom com essa pessoa.

2 - Invista no visual, coloque uma roupa íntima bem sexy e que te deixe bem à vontade. Não perca a concentração no olhar, esse é um ponto que usamos muito no momento da conquista, mas que, com o passar dos anos de relação, se perde. É hora de resgatar. Diga tudo o que sente apenas olhando, a intenção é que esse olhar seja tão profundo que acelere o coração a ponto de despertar o amor que existe por trás dessa antiga paixão.

3 - Prepare aromas ou perfumes que a outra pessoa goste. Caso não consiga nada, passe em você um perfume ou hidratante. Aproxime-se para que sinta o seu cheiro gostoso exalando amor e desejo.

4 - Acaricie, assopre, massageie o corpo da pessoa com as mãos, seja com óleo ou com hidratante, ou utilize materiais leves como plumas e tecidos macios para estimular o corpo. Por fim, massageie com o próprio corpo, é uma delícia.

5 - Estimule o paladar, prepare um pós sexo, um lanchinho, algo diferente. As pessoas investem pouco no tempo depois do sexo e não sabem o que perdem. É um momento em que as barreiras emocionais ficam fracas e o diálogo se torna leve. Aproveite com sabedoria.