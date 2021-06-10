Universo das dicas nas redes está saturado e falta autenticidade

Nesta semana, humoristicamente, o Pe. Fábio de Melo, através de um vídeo, levantou o tema em tons de questionamento das “dicas para tudo” nas redes sociais. São inúmeros os que nunca sentaram numa cadeira de marketing e dão dicas catedráticas sobre os assuntos. “São inúmeros os que nunca fizeram nutrição, mas dão dicas de alimentação”, disse o padre, e assim por diante.
Em segundos, ele reivindica os excessos desse formato, apresentando a saturação do mesmo. É perceptível o quanto tem crescido o universo das dicas nas redes. Inclusive, as dicas estão condicionadas ao crescimento de seguidores e até à ampliação da rede. Nesse sentido, o questionamento, evidentemente, não é sobre as dicas, nem tampouco ao conteúdo, mas ao mais do mesmo. As tentativas de fazer como o outro e não diferente do outro têm sido o principal motivo das saturações nas redes sociais.
Semanas atrás, conversávamos por aqui mesmo sobre os excessos de informações que existem na rede e que consumimos diariamente. Essas informações perpassam pelas dicas inúmeras, mas com um formato sempre de mesmo molde, mesmo padrão. Saímos de uma rede de mensagem de relação para uma rede de mensagens de dicas, dicas e dicas.
Eu ouvi, recentemente, uma pessoa que disse assim: "Eu posto todos os dias, dou dicas rotineiramente e não cresço, não ganho seguidores, não expando, etc. A que isso se deve?". Imagino que a pergunta dela tenha sido a pergunta de muitos outros que desejam decolar na rede, e assim vale pensar. As redes demandam duas coisas: relação e autenticidade. Pode impulsionar, trafegar, postar no melhor horário e ter os melhores designs, se o conteúdo não for autêntico, diferente dos demais, e mirado em público, ele não vai render. A efetividade da rede passa pela autenticidade e não por fazer como o outro faz. Se há quem faça o que eu faço, quem serei eu na rede? Mais um? Enquanto sobram dicas, faltam novas propostas e novos objetivos nas redes.
Um professor nos disse, nos tempos de faculdade, que entre ter o desejo de abrir um comércio e perceber o que o público mais almeja, perceber era melhor. Ele enfatizou: quando oferecemos o que a cidade, o bairro ou o mercado mais precisa, os resultados tendem a ser melhores do que abrir um comércio por querer. Essa regra também vale para os que pensam em decolar e tecer novos perfis nas redes. Perceber antes de criar.
Do contrário, abriremos perfis só para nos satisfazerem, e aí fracassamos, porque nosso desejo pode ser só nosso e não uma necessidade e causa maiores, pois de mais do mesmo as redes estão saturadas.