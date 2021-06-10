Universo das dicas nas redes está saturado e falta autenticidade

Saímos de uma rede de mensagem de relação para uma rede de mensagens de dicas, dicas e dicas Crédito: Shutterstock

Nesta semana, humoristicamente, o Pe. Fábio de Melo, através de um vídeo, levantou o tema em tons de questionamento das “dicas para tudo” nas redes sociais. São inúmeros os que nunca sentaram numa cadeira de marketing e dão dicas catedráticas sobre os assuntos. “São inúmeros os que nunca fizeram nutrição, mas dão dicas de alimentação”, disse o padre, e assim por diante.

Em segundos, ele reivindica os excessos desse formato, apresentando a saturação do mesmo. É perceptível o quanto tem crescido o universo das dicas nas redes . Inclusive, as dicas estão condicionadas ao crescimento de seguidores e até à ampliação da rede. Nesse sentido, o questionamento, evidentemente, não é sobre as dicas, nem tampouco ao conteúdo, mas ao mais do mesmo. As tentativas de fazer como o outro e não diferente do outro têm sido o principal motivo das saturações nas redes sociais.

Eu ouvi, recentemente, uma pessoa que disse assim: "Eu posto todos os dias, dou dicas rotineiramente e não cresço, não ganho seguidores, não expando, etc. A que isso se deve?". Imagino que a pergunta dela tenha sido a pergunta de muitos outros que desejam decolar na rede, e assim vale pensar. As redes demandam duas coisas: relação e autenticidade. Pode impulsionar, trafegar, postar no melhor horário e ter os melhores designs, se o conteúdo não for autêntico, diferente dos demais, e mirado em público, ele não vai render. A efetividade da rede passa pela autenticidade e não por fazer como o outro faz. Se há quem faça o que eu faço, quem serei eu na rede? Mais um? Enquanto sobram dicas, faltam novas propostas e novos objetivos nas redes.

Um professor nos disse, nos tempos de faculdade, que entre ter o desejo de abrir um comércio e perceber o que o público mais almeja, perceber era melhor. Ele enfatizou: quando oferecemos o que a cidade, o bairro ou o mercado mais precisa, os resultados tendem a ser melhores do que abrir um comércio por querer. Essa regra também vale para os que pensam em decolar e tecer novos perfis nas redes. Perceber antes de criar.