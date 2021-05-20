Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia e política

CPI da Covid segue um rumo que envergonha os brasileiros

Quantos homens desequilibrados, sem tato, paladar e sensibilidade para dirigir e interferir numa pauta tão acentuada

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

20 mai 2021 às 02:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Ex-secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República Fabio Wajngarten presta depoimento à CPI da Covid
Ex-secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República Fabio Wajngarten prestou depoimento à CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
A cada dia um novo capítulo. A cada capítulo um personagem novo se apresenta como protagonista a partir de atitudes e comportamentos desastrosos que não só ofendem “o ser político”, mas diminuem a humanidade parlamentar. Quantos homens desequilibrados, sem tato, paladar e sensibilidade para dirigir e interferir numa pauta tão acentuada. A CPI da Covid-19 vem evidenciando as categorias que temos no Congresso Nacional.
Ontem à tarde, inebriado pelo vexame e encorajado pelo bom senso, Paulo Coelho escreveu: "A CPI está mostrando ao Brasil: o descalabro, a falta de humanidade, o fanatismo, a falta de princípios, de dignidade, e de vergonha daqueles que estão atualmente no governo. O Brasil entristece seus cidadãos, e vira motivo de riso do mundo inteiro”. Assim, tomo três pontos fundamentais apontados pelo escritor que colocam o Brasil à beira do desastre moral e que merecem ser diluídos e melhor compreendidos: fanatismo, desumanidade e princípios.
Vamos começar pelo cerne de tudo, o fanatismo. Se buscarmos as origens dessa palavra, vamos desenrolar o carretel que tece o cenário atual e costura a situação que vivemos nesse momento. Fanático, diz o Aurélio, é “aquele que segue cegamente uma doutrina ou partido, o termo não está ligado unicamente a doutrinas políticas ou religiosas, pois tudo aquilo que leva o indivíduo ao exagero é considerado como forma de fanatismo”.

Veja Também

Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello presta depoimento na CPI da Covid

Se ficar calado na CPI da Covid, silêncio de Pazuello será eloquente

Brasil e a CPI da Covid: a incrível República dos Mentirosos

O fanatismo nasce da cegueira, e da cegueira, os excessos. A cegueira se encarrega de não ver o essencial, porque quase sempre ele está no mais profundo. Contudo, os excessos são mais pomposos e delirantes. É dessa cegueira que padece muitos brasileiros e parlamentares. Faltam olhos para o essencial e sobram cegos para os exageros.
Depois temos a desumanidade. Quer no governo, quer na militância, é crescente o número de seres menos humanos. E claro, o fanatismo não vê o essencial que é a humanidade, mas segue aos exageros provocados pela desumanidade. Desumanidade está interligada à incapacidade de se colocar no lugar do outro, no lugar da sensibilidade, no lugar dos sentimentos. A esses restam a dureza, a frieza e a indiferença. Talvez poderíamos dizer que a indiferença vem dominando a CPI. A resposta de muitas perguntas é a indiferença.

Veja Também

Além do conhecimento de dados, marqueteiros precisam entender pessoas

Paulo Gustavo: quem sempre nos fez rir, agora nos faz chorar

Os 'influencers' e a internet como espaço de ideias polarizadas

Por fim restam os princípios. Quais são eles? Quais os que sustentam esse momento tão avassalador que vivemos no Brasil? Silêncio. É difícil mesmo a gente dar respostas a perguntas desse naipe. Mas podemos aqui destacar: princípios de interesse, de poder, de inverdades. A negação é a marca da CPI. O banco da verdade e da transparência se tornou o banco da negação.
A impressão que carregamos nesse momento pode ser: quanto mais CPI, mais vergonha ao Brasil. É um fato que ter a imagem de Renan Calheiros numa mesa de apuração de verdade é desmoralizante. Sua imagem e seus comportamentos comunicam ao país que ele não é a “persona grata” para ocupar a função que ocupa. Todavia, a CPI segue um rumo que envergonha brasileiros e estrangeiros.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

CPI da Covid Brasil Política Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopa no almoço: 5 receitas proteicas para começar a semana com energia
Casal Bruna Bello de Paula Riguetti e Jhonatan Resende Riguetti com a filha Eva
Bebê do ES de 624g vence luta pela vida e é batizada em Aparecida
John Kennedy, do Fluminense FC
John Kennedy decide, Fluminense vence Chape e se mantém perto dos líderes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados