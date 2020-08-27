Temos que abandonar o modo como endeusamos nossos líderes religiosos

A deputada Flordelis é acusada de mandar matar o marido Anderson do armo Crédito: Reprodução/Instagram

Há quase uma semana, um padre católico vem ganhando as manchetes dos jornais, gerando escândalo para alguns e “diminuindo a fé” de outros. O padre Robson de Oliveira quem vem sendo acusado e investigado por uma série de problemas que vai do próprio comportamento à insuficiência de gestão dos recursos recebidos dos devotos do Pai Eterno.

Na última semana, o religioso foi invadido pelo Ministério Público e teve todos os seus pertences confiscados. Ainda assim, há uma pastora que também está em evidência nas pautas dos jornais por arquitetar o assassinato do marido. Ela se chama Flordelis. A pregadora também se esqueceu da sua função e agiu com o que havia de pior na sua humanidade.

Bom, de lá pra cá, as redes sociais ficaram empesteadas de juízes, para variar, capazes de sentenciar a atitude do padre e da pastora. Uns não se importando com as manchas da suas respectivas imagens, e outros manchando mais. Por outro lado, temos um grupo de pessoas decepcionadas com o sacerdote e com a pastora, outros atrelando isso ao motivo pelo qual não vão a Igreja. Em meio a essa trincheira de opiniões, e em meio ao silêncio que impera entra os achismos e as provas, podemos nos perguntar: o que o padre Robson e a pastora Flordelis podem nos ensinar?

Nossa fé precisa crescer muito. Não faz sentido ser cristão e seguir um padre, um pastor. Não faz sentido ser cristão e transformar padres e pastores em salvadores da pátria. É urgente mudar a nossa forma de experimentar e exprimir a fé. Quanto mais materializarmos em pessoas o motivo da nossa crença, mais seremos escandalizados, porque as pessoas sempre decepcionam.

Daí a necessidade de seguir menos os líderes e perseguir mais a espiritualidade. Frei Betto ousa dizer: “A religião é uma instituição; a espiritualidade, uma vivência. Na religião, há disputa de poder, hierarquia, excomunhões e acusações de heresia. Na espiritualidade, predominam a disposição de serviço, a tolerância para com a crença (ou a descrença) alheia, a sabedoria de não transformar o diferente em divergente”.

Precisamos separar as coisas para não nos decepcionarmos. “A religião culpabiliza; a espiritualidade induz a aprender com o erro. A religião ameaça; a espiritualidade encoraja. A religião reforça o medo; a espiritualidade, a confiança. A religião traz respostas; a espiritualidade suscita perguntas. As religiões são causas de divisões e guerras; as espiritualidades, de aproximação e respeito”, afirma Frei Betto.