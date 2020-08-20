Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Em ano eleitoral, como será o corpo a corpo nas redes sociais?

Penso que viveremos o tempo de ferro e fogo. A intolerância que reina em cenários de extremismo não funcionará como corpo a corpo.  O que mais esperamos, no mínimo, é que os eleitores, ou usuários das redes, sejam respeitados e não invadidos

Públicado em 

20 ago 2020 às 05:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Diversidade, planeta, globo, celular, humanidade, pessoas
Candidatos devem usar mais ativamente as redes sociais para se aproximar dos eleitores Crédito: Pixabay
Com pandemia ou sem pandemia, as eleições acontecerão no próximo mês de novembro. Moral da história: não há tempo a perder. A pergunta que fazemos, principalmente em tempos de distanciamento social e num período de tanto uso das redes sociais, como será esse novo corpo a corpo? Se de um lado temos um TRE de olhos arregalados nos rastros dos candidatos pelas redes, do outro temos políticos sedentos e já organizados ou organizando suas estratégias para um corpo a corpo nas novas residências digitais (perfis).
Andamos um pouco traumatizados com essa narrativa política, tendo em vista que assistimos de longe um Donald Trump, nos Estados Unidos, totalmente engajado nas redes e fazendo e desfazendo dos algoritmos de forma estratégica e pontual. Depois, vimos de perto um Bolsonaro, quase igual, com verdadeiros embaixadores nas redes, mas que responderam a vários processos, e ainda assim diversas páginas foram subtraídas da rede devido às fake news.

Veja Também

No Instagram não se vende com preço e produtos, mas com relacionamento

Comunicação em tempos de pandemia: nem tudo é para todos

Muita “ideologia” e pouco governo. É isso que vive o Brasil

O termo “Fake News”, podemos assim dizer, nasceu na política, e junto dele o termo “pós-verdade”. O cenário político sempre possibilitou o reinado de gladiadores de ideias que trocam farpas no coliseu da ignorância ao invés de uma defesa e debate plausível de projetos de Brasil, Estado e município.
Em meio a tudo isso, e já escrevi por aqui, existe a “Cultura da Metade”, ou seja, esse novo comportamento social de pessoas que estão nas redes sociais, para ver notícia, mas se sentem satisfeitos lendo apenas a manchete ou ainda a manchete e a descrição. Esse mesmo público é o responsável por discutir, agredir e sustentar com inverdades uma opinião que deve a todo custo ser engolida. Esse público vive numa bolha, como diria Bauman. Vive flertando e não se fartando de conteúdos relevantes, e sustentáveis.

Veja Também

A política do país precisará reinventar o contrato social após pandemia

Eleições municipais vão impactar a distribuição do poder político

Aguardem, porque neste ano teremos outra eleição disruptiva

O que esperar das eleições de 2020? Ora, penso que viveremos o tempo de ferro e fogo. A intolerância que reina em cenários de extremismo não funcionará como corpo a corpo, mas talvez um bate boca. Seria utopia dizer, mas diremos: as redes são ótimas ferramentas para a democracia, elas são o contato direto e reto com o público. Quiçá, elas possuem a força necessária para transformar cenários municipais e gerar uma cidade mais engajada, mais participativa, um plano de governo ou de município envolvente.
O que mais esperamos, no mínimo, é que os eleitores ou, se assim preferir, usuários das redes, sejam respeitados e não invadidos. Que os contatos sejam protegidos e que não sejamos vítimas de disparos de mensagens. Que sejamos tratados como humanos, eleitores, e com empatia.

Veja Também

Coronavírus: Redes sociais devem ser aliadas dos candidatos nas eleições

Uma verdade: no terreno da política no Brasil, já somos assaltados o tempo inteiro: nos impostos, na corrupção, nos mandos e desmandos, nos desvios, portanto, que não nos seja roubada a privacidade.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

Internet Redes Sociais Celular Eleições 2020 Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados