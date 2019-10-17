É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas
Felicidade nas redes sociais: quem vê "stories" não vê coração
Vivemos tão focados para que tudo seja perfeito que nos esquecemos que é normal algumas coisas não acontecerem como o previsto. Precisamos encontrar um jeito de lidar com as nossas expectativas e com nossas frustrações.
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00