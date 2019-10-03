É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas
Depois de nove meses de Bolsonaro, o que nasceu no Brasil?
Nasceram muitos cortes na educação, na saúde, na segurança. A cada corte, uma sangria era gerada nas pessoas. Um corte sem a anestesia do diálogo, da transparência e do senso de justiça
