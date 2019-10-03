Vinicius Figueira
É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Depois de nove meses de Bolsonaro, o que nasceu no Brasil?

Nasceram muitos cortes na educação, na saúde, na segurança. A cada corte, uma sangria era gerada nas pessoas. Um corte sem a anestesia do diálogo, da transparência e do senso de justiça

Publicado em 03/10/2019 às 08h01
Atualizado em 03/10/2019 às 08h02


