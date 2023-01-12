Brasília pegou fogo em 2023 com o pavio de 2013

O que assistimos no Brasil, no último domingo (8) , não foi outra coisa senão a implosão de uma ideologia política míope, impulsiva e devaneante. Só pra constar: devaneio significa um estado de divagação do ser humano, quando se deixa levar pela imaginação, (ou pela fantasia – por pior que seja). Ainda nesta semana, uma pesquisa percorreu o Brasil para entender duas coisas: qual percentual dos brasileiros era a favor dos atos ocorridos em Brasília e qual percentual achava que esses atos eram justificáveis ou não justificáveis.

A pesquisa realça com ênfase que 75% dos brasileiros rechaçam invasão ao Congresso, Palácio do Planalto e STF. Ainda assim, na visão de 53% entrevistados, as invasões são “completamente injustificadas”. Uma parcela, 27,5% acredita ser “justificadas em parte”, enquanto outros 10,5% dizem ser “completamente justificadas”. Se for possível somatizar os que entendem ser “justificados em parte” ou “justificados”, temos 38% ou quase 40% da parcela da sociedade que vê algum sentido em tudo que aconteceu.

O que essas perguntas ou estatísticas podem nos sugerir na medida de entender o que vem acontecendo na forma de ataques? Por elas, somos impelidos a ir na direção de respostas para além do sim ou do não, mas buscar a que se deve isso tudo que estamos vendo e ouvindo.

Há exatos dez anos uma chama era acesa no Brasil. Quem não se recorda do #VemPraRua de 2013? Naquele momento, ainda que sem pauta talvez tão definida, via-se um sentimento, ao menos, comum: um inconformismo político do Brasil. De lá pra cá, esse pavio nunca se apagou. Hora ele acendia uma chama nas ruas, outra nos movimentos sociais, outra no Congresso, outra nas urnas, e por aí vai.

A questão é que o inconformismo político virou ideologia, fanatismo e/ou seita. Para questionar os políticos ou incômodos políticos, se culpa o regime, coloca-se em xeque a democracia. Pedem liberdade a quem só pode dar ditadura. Como entender tudo isso?

Invasão de manifestantes à Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Reprodução de vídeo / Redes Sociais

Talvez, perfazendo a linha do tempo dos últimos dez anos, encontremos algo não para justificar o injustificável, mas para decodificar o que está acontecendo. Nesse tempo, pela mídia e pela história se desenrolam os processos do Lula que o rotulam de corrupto e o colocam na cadeia. A todo momento a mídia, a justiça e tudo mais tacharam o partido e a pessoa de criminosa, todos viram e ouviram os relatos, e testemunhos, e roubos. De repente, há um erro no rito do processo e tudo se esvai. Há um sentimento de enganação na sociedade e, por outro lado, de um descrédito da justiça.

Em face a isso, nos últimos tempos, o combustível, para explodir isso tudo pode ter sido a chamada judicialização da política. Ainda que a força da justiça em tempos de Bolsonaro fosse necessária para tantas bizarrices e ameaças.

Tudo isso pode estar dentro da caixinha mental dos terroristas, que optaram pelo pior caminho para se expressarem, isto é, se tudo que aconteceu pode ser identificado como expressão.