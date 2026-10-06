Operação sigilosa traz criminoso que estava no Rio para presídio do ES





Uma operação sigilosa realizada pelas polícias Civil e Penal na manhã desta terça-feira (6), trouxe do Rio de Janeiro o criminoso Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como "Waguinho Batman", transferido para uma unidade prisional do complexo penitenciário em Viana.





Ele é acusado de ser o mandante do assassinato do vereador de Presidente Kennedy, Marcos Augusto Costalonga, o Marquinhos da Cooperativa, morto a tiros em 2021.





As equipes chegaram ao Presídio Norberto Ferreira de Moraes, em Itaperuna, Rio, por volta das 8h30. Gilbert, que foi detido há pouco mais de dois meses, foi transferido para uma viatura da Divisão de Escolta e Recaptura (Derp) da Polícia Penal.





Junto com uma viatura da Polícia Civil, eles deixaram a unidade em direção ao Espírito Santo por volta das 10h30. Os trabalhos foram acompanhados pelo delegado Rômulo Carvalho, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) da Região Sul. A informação é de que a operação, assim como as rotas, foram sigilosas.





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Decisão judicial





Gilbert havia sido preso em julho e sua transferência foi autorizada por decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio, atendendo a uma outra decisão, do Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes, que havia determinado a vinda do detento para o sistema prisional capixaba.





À Justiça do Rio, o criminoso havia informado que gostaria de por lá permanecer, com o argumento de que possui familiares naquele estado e que, por isso, não desejava ser transferido para o sistema prisional capixaba.





O pedido, no entanto, foi negado, segundo o descrito na decisão, por falta de documentos que demonstrem vínculo familiar que justifique a permanência no Rio. Consta também na decisão que ele não possuía nem sequer visitantes cadastrados.





Outros argumentos utilizados para fundamentar a transferência foram a superlotação carcerária no sistema prisional fluminense e o fato de a origem da prisão estar vinculada a processo que tramita no Espírito Santo.





Prisão e crime





Foragido há quase dois anos, Gilbert estava na lista dos mais procurados do Espírito Santo até ser detido. Segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), ele foi localizado no bairro Engenho, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio, usando nome e documentos falsos.





Ele é acusado de ser o mandante do assassinato do vereador de Presidente Kennedy, Marquinhos da Cooperativa, morto a tiros em 2021. Por esse crime foi expedido mandado de prisão contra ele em 2024.





Outras decisões judiciais informam que, além do homicídio do vereador, Gilbert responde, em terras capixabas, a mais de uma ação penal de competência do Tribunal do Júri, já tendo se tornado réu em um caso de homicídio em Cachoeiro de Itapemirim.



