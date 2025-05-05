Médico, advogado e líder de facção criminosa vão a julgamento no ES

Nos próximos trinta dias, vão sentar no banco dos réus médico, advogado e líder de facção criminosa detido em presídio federal. As acusações contra eles, que envolvem crimes de homicídio e tentativa de assassinato, vão ser analisadas pelo Tribunal do Júri de Vitória. Um dos casos aguarda encerramento há 17 anos.

Os casos estão na lista dos julgamentos agendados pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Vitória, responsável pelo Tribunal do Júri da Capital para o próximo mês. As datas podem ser alteradas de acordo com a tramitação dos processos. O espaço segue aberto para os advogados que não foram localizados se manifestarem.