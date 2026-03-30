Empresário é preso acusado de matar fazendeiro em Jaguaré no ES

Homem é morto a tiros em assalto a propriedade rural em Jaguaré. Crédito: Redes sociais

Foi preso no início da tarde desta segunda-feira (30) um empresário do ramo de serralheria que confessou à Polícia Civil ter assassinado o fazendeiro Adelanio dos Santos Dantas, 46 anos. O crime aconteceu no dia 6 deste mês, no interior de Jaguaré, Norte do Espírito Santo.

Segundo o titular da Delegacia de Jaguaré, o delegado Erick Lopes Esteves, o autor do crime é André Araújo Barros de 22 anos.

“Desde sexta-feira (27) estávamos com o mandado de prisão e realizamos uma operação para localizá-lo. Ele foi detido em casa. Chegou a relatar que já nos aguardava. Confessou o crime e mostrou onde estava guardada a arma que utilizou”, contou o delegado.

Adelânio foi baleado três vezes em meio a uma plantação de café de sua propriedade, na comunidade de Água Limpa, no dia 6 deste mês. Antes de perder a consciência, a vítima conseguiu ligar para a esposa para pedir ajuda.

No momento da prisão, André estava em casa (vídeo abaixo). Além da arma do crime, a polícia apreendeu uma espingarda e munições.

Motivação

Há cerca de um mês, André, que é dono de uma empresa na cidade de Jaguaré, pegou emprestado com Adelânio o valor de R$ 72 mil, e a data do pagamento se aproximava. À polícia disse que estava sendo ameaçado e por este motivo decidiu matar a vítima.

Mas as investigações, segundo o delegado, mostram um cenário diferente. Não foi encontrado no celular de Adelânio nenhum registro de ameaças contra André.

“Perguntei ao André porque não procurou a polícia para informar que estava sendo ameaçado. Teria chamado os dois, poderiam ter feito até um acordo para o pagamento da dívida. Mas ele optou por outro caminho, decidiu matar a vítima por não ter como quitar a dívida”, observou o delegado.

André é morador do bairro Seac. É casado e tem uma filha. Seu advogado de defesa não foi localizado, mas o espaço segue aberto à manifestação.

Operação

A prisão ocorreu em mais uma fase da Operação Tolerância Zero. De acordo com o delegado, após cerca de 18 dias, a polícia conseguiu identificar todo o cenário do crime. Foram obtidos imagens de toda a movimentação da vítima e de quem o matou.

Foi apurado que André estudou todos os passos da vítima, inclusive o percurso que ela fazia até chegar na sua propriedade. No dia do crime, ele utilizou uma motocicleta com a placa tampada para evitar registros e seguiu a vítima até a sua propriedade. (veja vídeo abaixo)

Após o crime, André seguiu para sua casa e continuou sua rotina. Segundo o delegado, além da arma do crime, com ele foi apreendida uma espingarda e muita munição.

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