Vice-governadora do ES debate com servidores sobre reajuste salarial

A vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) está reunida, na manhã desta quarta-feira (14), com delegados de 15 entidades que representam o funcionalismo público estadual, totalizando cerca de 60 mil servidores. Em pauta, reivindicações como reajuste salarial. O encontro ocorre no Palácio da Fonte Grande, onde fica a Vice-Governadoria.
Em 2019, nenhuma das categorias foi contemplada com aumento. No último dia 5, o governador Renato Casagrande (PSB) declarou em evento público que em 2020 com certeza haverá "algum reajuste", para todos, em valor ainda não definido pelo governo do Estado.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.