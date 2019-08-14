Colunistas
Vice-governadora do ES debate com servidores sobre reajuste salarial

Jacqueline Moraes recebe, nesta quarta, delegados de 15 entidades que representam o funcionalismo público estadual. No último dia 5, Casagrande afirmou que, em 2020, haverá "algum reajuste"

Publicado em 14/08/2019 às 08h01
Atualizado em 11/12/2019 às 05h40
Vice-governadora do ES, Jacqueline Moraes, se reúne com servidores do Estado. Crédito: Divulgação
Vice-governadora do ES, Jacqueline Moraes, se reúne com servidores do Estado. Crédito: Divulgação

A vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) está reunida, na manhã desta quarta-feira (14), com delegados de 15 entidades que representam o funcionalismo público estadual, totalizando cerca de 60 mil servidores. Em pauta, reivindicações como reajuste salarial. O encontro ocorre no Palácio da Fonte Grande, onde fica a Vice-Governadoria.

Em 2019, nenhuma das categorias foi contemplada com aumento. No último dia 5, o governador Renato Casagrande (PSB) declarou em evento público que em 2020 com certeza haverá "algum reajuste", para todos, em valor ainda não definido pelo governo do Estado. 

