Vice de Cariacica troca PSDB por PDT e entra na corrida à prefeitura

Nilton Basilio decide ingressar no partido de Sérgio Vidigal para buscar viabilizar candidatura. Para isso, tentará conquistar o apoio de Juninho e do grupo do atual prefeito

Publicado em 20/08/2019 às 12h16
Atualizado em 29/09/2019 às 19h04
Vice-prefeito de Cariacica, Nilton Basilio . Crédito: Assessoria da Prefeitura de Cariacica
O vice-prefeito de Cariacica, Nilton Basilio, decidiu sair do PSDB, e praticamente sacramentou a sua filiação ao PDT. Segundo ele, a decisão se deve ao rumo dado ao partido pela vereadora Ilma Chrizostomo, que este ano passou a fazer oposição intensa à administração de Juninho (PPS), na Câmara de Cariacica. O presidente municipal do PSDB é filho de Ilma, que quer ser candidata a prefeita.

Pelo partido de Sérgio Vidigal, Basilio também buscará viabilizar candidatura a prefeito. Conhecido no meio político como Niltinho, ele tentará garantir o apoio de Juninho e do grupo dele, até porque também faz parte da atual administração.

Além de vice-prefeito, Basilio chegou a ser procurador-geral de Cariacica durante a administração de Aloízio Santos, que também era do PSDB. Também foi procurador-geral de outros municípios, como Viana.

