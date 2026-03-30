Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública
Quando é hora de agir: o papel coletivo no combate ao feminicídio
A responsabilidade coletiva exige que cada pessoa ultrapasse a mera lamentação e se envolva ativamente. Esse engajamento é fundamental para criar e fortalecer mecanismos de proteção e apoio
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