Policiamento preditivo e reconhecimento facial: Vitória não é Chicago

Câmeras de videomonitoramento: Vitória terá sistema de reconhecimento facial Crédito: Pixabay

segurança pública é uma questão de todos, Estado e sociedade. Pauta que nunca se esgota e leva boa parte do orçamento público, além criar uma seara rentável para o setor privado. Efetivamente, segurança pública, para além de ser um estado de coisas que precisamos ter para o bem viver, demanda políticas públicas, e é também um negócio.

Os governos chegam a perder o sono com esse tema, que produz vítimas cotidianamente, e é o objeto central do Sistema de Justiça e Segurança. Para enfrentar essas situações e tornar as cidades mais seguras para se viver, governos do mundo inteiro vivem na busca de alternativas eficazes.

Nessa esteira, Vitória visa implementar um programa de reconhecimento facial que , instalado em 150 câmeras e com um custo de R$ 15 milhões, se propõe a localizar “pessoas-alvo” do Sistema de Justiça e Segurança. Ou seja, qualquer pessoa com algum tipo de restrição que passar por alguma das câmeras poderá ser reconhecida, sendo dado os encaminhamentos de praxe, que têm como primeira opção o encarceramento em massa dos mesmos de sempre.

O mecanismo, já utilizado em diversas cidades pelo mundo, compõe a caixa de ferramentas do modelo de polícia preditiva, esta que utiliza dados obtidos de diferentes fontes, com uma análise realizada por meio de algoritmos, em que os resultados têm o afã de prever e antecipar situações. Essas técnicas analíticas, mesmo com uma boa intenção de amenizar a questão da violência, possui alguns problemas que merecem ser refletidos.

De saída, é preciso relevar a questão de que é um sistema que se utiliza de uma gama de ferramentas, mas também é um sistema de crenças de que pode utilizar tecnologia para prever o acontecimento de crimes. Possui precisão que será utilizada efetivamente pelos agentes operadores para reduzir a criminalidade.

É de suma importância se observar que a utilização de algoritmos pela segurança pública pode permitir uma predição criminal, mas que, todavia, não se pode confiar em máquinas e algoritmos que fornecem informações, e ainda que pode haver um processo de criminalização e retroalimentação do sistema que produza mais um sistema violador de Direitos Fundamentais.

Importante ressaltar que qualquer sistema ou algoritmo foi desenhado por humanos, que possuem subjetividades, vivências, sensações e preconceitos em relação ao mundo e as outras pessoas. Cada sistema ou algoritmo carrega em si um pouco de quem o operou.

Sistemas de predição não podem ser mais uma faceta de uma sociedade do risco em que estamos inseridos, que autoriza a vigilância da vida e o controle dos corpos, como a saída para se ter a sensação de segurança.

É preciso que sistemas, mesmo que utilizem a tecnologia disponível do nosso tempo, não corram o risco de serem racistas e gerem um novo tipo de criminalização de populações vulneráveis, pois correrão o risco de se tornarem sistemas de práticas higienistas e segregadoras. Portanto, violadoras de Direitos Humanos.