Polícia Penal, uma nova carreira e os velhos problemas

A questão de segurança pública é um dos gargalos sociais brasileiros que absorve cerca de 1,38% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Portanto, saber quanto e como se gasta é fundamental para construir políticas mais eficazes ancorada em princípios de direitos humanos e cobrar do Estado estratégias coerentes com o Estado Democrático de Direito.

Segurança pública é confundida com polícia, o que de saída é um equívoco, considerando que as questões que envolvem as políticas de segurança pública são muito mais abrangentes do que aquelas inerentes às instituições policiais, e ainda, possuem atravessamentos sociopolíticos que não se pode ignorar.

Mas se atendo somente às forças policiais, temos hoje no Brasil 14 forças que atuam, ou deveriam atuar de maneira articulada, configurando-se uma das dimensões da política de segurança pública. Cabe ressaltar que uma dessas tem sido considerada força policial por alguns especialistas em uma distorção finalística e procedimental absurda. Refiro-me às guardas municipais. Mas esse assunto fica para outra hora.

Hoje nos dedicaremos somente à reflexão acerca da mais nova força policial brasileira, assim caracterizada de forma também equivocada, a Polícia Penal. Essa “nova polícia”, surge em 2019 com pretensão de valorizar a carreira do agente penitenciário, por meio da Emenda Constitucional nº 104. Ou seja, “cria-se” uma polícia para valorizar uma categoria. Somente esse ponto, que rende muito debate, é eivado de questões estruturantes e ontológicas que se encontra na formação do Estado Brasileiro.

Diante da “criação” dessa “nova polícia”, deflagra-se um movimento para a regulamentação da polícia penal em nível estadual e federal. Hoje há 14 unidades da federação com regulamentação em curso ou finalizada e 13 unidades da federação e o governo federal em fase de discussão.

Policial Penal Crédito: Sejus/Divulgação

A corrida para se criar uma “nova polícia” e regulamentá-la acabou por atropelar uma etapa importante quando da criação de uma “nova” carreira que tem a sua atuação impacto direto em aspectos que podem acarretar violações aos direitos fundamentais.

A discussão ampla, intersetorial e com a perspectiva de longo prazo sobre o que significa ter uma “nova polícia”, em uma área cuja principal finalidade, conforme a Lei de Execução Penal, é a reintegração social. De denotada ressalva, temos um país que tem, ainda, um alto índice de letalidade policial, de acordo com o Fórum de Segurança Pública em 10 anos 43.171 pessoas foram vítimas de ações de policiais em todo o país, e que ainda aposta nas estratégias reativas para enfrentamento à criminalidade, foi suprimida.

Buscando retomar as rédeas dessa questão e colocando o debate robusto sobre o tema, mais de 50 organizações, entre elas a Rede Justiça Criminal, lançaram a publicação ‘Regulamentação da Polícia Penal: Questões centrais para qualificar a discussão sobre a Polícia Penal e a Política Penal’, apresentando diretrizes que deveriam ser as atribuições da polícia penal tendo em vista a valorização de todas as carreiras profissionais.

Discutir a natureza da atividade da polícia penal é inadiável e imprescindível, bem como sua metodologia, perfil dos profissionais, formação e contexto de inserção, considerando que traz consequências sociais severas e, por vezes, irreversível.

Questões como a compreensão do caráter operacional, distinção entre a sua função e competência em relação as demais atividades policiais, limitações de uso de armamento e, ainda, as habilidades e atitudes dos múltiplos perfis profissionais que exercem a gestão estratégica dos serviços penais ainda prescindem de atenção e monitoramento.

Importantíssimo ter consciência de que o Brasil tem mais de 909.061 pessoas vivendo em prisões, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, segregadas em espaços de superlotação, sendo que as atividade de custódia é apenas uma dimensão do serviço penal.

O trabalho de quem atua no sistema prisional vai muito além das rotinas de vigilância, retirada/reingresso em celas, vivências do cárcere, acompanhamento em audiências judiciais, inspeções internas e pessoais. Ele se constitui em um elo essencial para a regularidade dos serviços prisionais e atuação das demais carreiras profissionais integrantes do sistema, garantindo o exercício de serviços assistenciais e acesso aos direitos fundamentais na prisão. Além, claro, dos serviços relacionados à custódia provisória e à vida pós-prisão.

A “criação” de uma “nova polícia” para enfrentar velhos problemas pode não ser o caminho adequado para valorizar a profissão daquele que tem a chave da tranca e que, um dia, será capaz de abri-la, devolvendo a liberdade a uma pessoa.