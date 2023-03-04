Força-tarefa de segurança pública do ES se consolida com PM, PC e Polícia Penal

Nos últimos 18 meses, escrevi algumas vezes sobre a Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP) do Espírito Santo . Nenhuma das vezes, no entanto, foi tão representativa quanto esta. A partir da próxima semana, nosso Estado passará a contar com a mais completa força-tarefa do país.

Polícia Federal Crédito: Fernando Madeira

Para quem não sabe, de forma bem resumida e didática, força-tarefa é uma unidade (ou a união de diversas unidades ou instituições) militar ou civil criada por tempo determinado, para alcançar um fim específico. No caso das forças-tarefas de segurança pública (que têm sido formadas em todos os estados do país) os convênios podem ser renovados todos os anos e o objetivo é contribuir com a segurança pública atacando, principalmente, a criminalidade violenta e organizada.

Diferentemente de outras iniciativas que já aconteceram, as forças-tarefas de segurança pública não têm a missão exclusiva de produzir apenas inteligência. Os participantes da FTSP cooperam (no sentido estrito da palavra, ou seja, operam em conjunto) investigando crimes praticados por organizações criminosas.

Com a coordenação operacional e estratégica compartilhada entre todos os entes que compõem a força-tarefa, as investigações são decididas em conjunto e realizadas do início ao fim com o objetivo não só de prender criminosos e apreender armas e drogas, mas de descapitalizar as quadrilhas. O objetivo final, portanto, é identificar as organizações criminosas, prender seus integrantes e retirar todo seu patrimônio, como dinheiro, veículos, imóveis, etc.

Desde a constituição da Força-Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo, em novembro/2021, muito trabalho de qualidade já foi realizado. A partir de sua formação, a equipe dedicada à FTSP já prendeu 79 pessoas, apreendeu 57 armas, 20.824 munições, 435 kg de cocaína e mais de um milhão de reais em espécie. A tendência, a partir de agora, é que os resultados sejam ainda mais expressivos, com a participação das forças de segurança estaduais.

Ninguém tem dúvidas da sofisticação e do poder de organização dos criminosos e do crime organizado. Por esse motivo, é imprescindível que as forças de segurança se unam não só para compartilhar informações, mas para, além disso, cooperarem contra a criminalidade.