Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate à violência

Força-tarefa de segurança pública do ES se consolida com PM, PC e Polícia Penal

A assinatura do acordo de cooperação técnica e do aditivo para a adesão dos novos parceiros acontecerá no gabinete do governador Renato Casagrande, na manhã da próxima segunda-feira (6)

Públicado em 

04 mar 2023 às 00:35
Eugênio Ricas

Colunista

Eugênio Ricas

Nos últimos 18 meses, escrevi algumas vezes sobre a Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP) do Espírito Santo. Nenhuma das vezes, no entanto, foi tão representativa quanto esta. A partir da próxima semana, nosso Estado passará a contar com a mais completa força-tarefa do país.
Com componentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e todas as guardas municipais da Região Metropolitana de Vitória, a FTSP terá também as imprescindíveis presenças da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. A assinatura do acordo de cooperação técnica e do aditivo para a adesão dos novos parceiros acontecerá no gabinete do governador Renato Casagrande, na manhã da próxima segunda-feira (6).
Operação Volátil II, da Polícia Federal, investiga fraude na compra de álcool em gel
Polícia Federal Crédito: Fernando Madeira
Para quem não sabe, de forma bem resumida e didática, força-tarefa é uma unidade (ou a união de diversas unidades ou instituições) militar ou civil criada por tempo determinado, para alcançar um fim específico. No caso das forças-tarefas de segurança pública (que têm sido formadas em todos os estados do país) os convênios podem ser renovados todos os anos e o objetivo é contribuir com a segurança pública atacando, principalmente, a criminalidade violenta e organizada.
Diferentemente de outras iniciativas que já aconteceram, as forças-tarefas de segurança pública não têm a missão exclusiva de produzir apenas inteligência. Os participantes da FTSP cooperam (no sentido estrito da palavra, ou seja, operam em conjunto) investigando crimes praticados por organizações criminosas.

Veja Também

Guarda de Vitória começa a atuar com a Polícia Federal em força-tarefa

Força-Tarefa da Polícia Federal começa a atuar no ES

Com a coordenação operacional e estratégica compartilhada entre todos os entes que compõem a força-tarefa, as investigações são decididas em conjunto e realizadas do início ao fim com o objetivo não só de prender criminosos e apreender armas e drogas, mas de descapitalizar as quadrilhas. O objetivo final, portanto, é identificar as organizações criminosas, prender seus integrantes e retirar todo seu patrimônio, como dinheiro, veículos, imóveis, etc.
Desde a constituição da Força-Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo, em novembro/2021, muito trabalho de qualidade já foi realizado. A partir de sua formação, a equipe dedicada à FTSP já prendeu 79 pessoas, apreendeu 57 armas, 20.824 munições, 435 kg de cocaína e mais de um milhão de reais em espécie. A tendência, a partir de agora, é que os resultados sejam ainda mais expressivos, com a participação das forças de segurança estaduais.
Ninguém tem dúvidas da sofisticação e do poder de organização dos criminosos e do crime organizado. Por esse motivo, é imprescindível que as forças de segurança se unam não só para compartilhar informações, mas para, além disso, cooperarem contra a criminalidade.
Nesse sentido, o Espírito Santo sai na frente e, mais uma vez, serve de exemplo para o restante do país ao agregar, num mesmo ambiente, instituições federais, estaduais e municipais que conjuntamente colocarão a mão na massa para combater a bandidagem. Ganhamos todos nós capixabas, que teremos, sem dúvida alguma, um Estado mais seguro para vivermos.

Eugênio Ricas

É superintendente regional da Polícia Federal no Espírito Santo, ex-secretário da Justiça e ex-secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, mestre em Gestão Pública pela Ufes

Tópicos Relacionados

eugênio ricas Grande Vitória guarda municipal Polícia Civil Renato Casagrande Polícia Federal Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados