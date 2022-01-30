Ainda sobre a polícia penal: o que os olhos não veem

Presídio do Espírito Santo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Os números podem não estar exatos, mas são cerca 1,9 mil inspetores penitenciários efetivos e 1,4 mil em designação temporária. A remuneração inicial não é muito diferente daquela paga pela PM e pela PC. É uma corporação bem maior que a Polícia Civil, por exemplo, mas ninguém ouve falar deles. Pode parecer muito, mas esse pessoal, de que a maior parte da população nem se dá conta, é responsável pela guarda de cerca de 24 mil presos, se estou atualizado. Acontece que presídio não é como uma escola, que fecha. É preciso tomar conta de todas aquelas pessoas 24 horas por dia. Então, são centenas de internos para cada inspetor em serviço.

Já avançamos muito, se pensarmos que há pouco mais de 20 anos não havia nada disso: os poucos trabalhadores do sistema carcerário não tinham treinamento, armas ou sequer uniforme, eram designados quase informalmente e recebiam um salário de fome. Contudo, podemos avançar muito mais, agora que surgiu a base constitucional para transformar um monte de servidores em uma verdadeira instituição pública.

Não é demais insistir: quem faria um sistema de saúde que só tivesse ambulâncias e não hospitais? O problema é que ninguém nota os estabelecimentos prisionais, que ficam em lugares isolados; ninguém vê os inspetores penitenciários pelas ruas. Então pode ficar a ilusão de que podemos viver sem eles, sem o trabalho que eles fazem. Não há muito interesse da população sobre o acontece lá, se está funcionando direito. Fora aquele pessoal que acha que cadeia bem cuidada é coisa de Direitos Humanos.

Aqui chegamos a outro ponto importante: as facções criminosas surgiram e se fortaleceram dentro das prisões e ainda dependem completamente delas para continuarem existindo. É o trabalho desses profissionais que pode dificultar ou facilitar a vida do PCC e assemelhados. É deles a tarefa de impedir que fujam, façam rebeliões, continuem comandando o crime de dentro da cela, mas nada é visto a não ser quando acontece algo muito grave.