Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública
Padre Júlio Lancellotti e o silenciamento de defensores de direitos humanos
O episódio ressalta a complexidade na relação entre liderança eclesiástica e práticas pastorais, apontando para a necessidade de reavaliar o papel da Igreja na sociedade contemporânea
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00