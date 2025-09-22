Verônica Bezerra
Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

O Brasil entre a condenação histórica e a sombra da anistia

A resposta virá das ruas, pois é lá onde a democracia respira, onde a cidadania pulsa, onde o futuro se constrói com coragem. Não há silêncio noturno forte o bastante para calar a força coletiva de um povo atento

Publicado em 22/09/2025 às 04h15


