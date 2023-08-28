Como construir pontes que possam reconciliar o sujeito com a vida

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O número de suicídios, na forma tentada e consumada, vem aumentando nos últimos anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, as taxas de suicídio são mais altas entre jovens negros de 12 a 28 anos, mesmo que não seja tão divulgado, considerando a estratégia de não incentivo que deve ser adotada, mas que não afasta a necessidade de olharmos para essa questão de forma continua, atenta, científica e afetiva.

As causas do suicídio são multifatoriais. Os diversos tipos de luto, conflitos familiares, opressões, dores da alma, complexidades existenciais e desigualdades socioeconômicas, além das angústias e sentimentos à flor da pele, que são próprios do existir humano, são o intricado de fatores que coexistem no complexo da humanidade e intensificam as aflições humanas.

Pensar o suicídio hoje, sem preconceito ou medo, é fundamental para reduzirmos os números de ocorrências, que acabam por vitimar não somente aquele que comete o ato, mas todos que estão ao seu entorno. Discutir o mal-estar na civilização e os seus reflexos é imprescindível.

Compreender esse corpo que se mata e o tempo de seu acontecimento é olhar com atenção para esse modo de sair da cena e de como acontecem essas construções, por aqueles que não suportam mais permanecerem nelas. Mas também aprender que quem mata e quem morre no suicídio não são necessariamente a mesma pessoa, pois, como nos fundamenta a psicanálise, muitas das vezes se busca matar algo que é ao mesmo tempo o mais estranho e o mais íntimo do sujeito.

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Nessa seara, aprender a ler as cartas de morte, não somente como uma despedida ou esclarecimento póstumo de algo que não compreendemos previamente, mas também identificar que o suicídio pode ser um ato singular, mas construído de forma relacional e coletiva, atravessando anos na vida de uma pessoa.