Suicídio: precisamos  ̶f̶a̶l̶a̶r̶  escutar sobre isso

Vivemos em uma era em que não podemos ficar tristes porque isso significa que estamos doentes Crédito: Free Photos / Pixabay

Setembro começa nos fazendo um convite mais que necessário: falar sobre o suicídio. A campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015, é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Este é um assunto que ninguém quer tratar ou falar. Um tabu, seja por questões religiosas, seja pelo medo de, ao falar, incitar pessoas que sofrem a pensar no assunto. É sobre essa dor afetiva, psíquica que deveríamos lidar com todo cuidado.

Precisamos buscar um caminho para entender que dor tamanha é essa, e para se pensar nos muitos a nossa volta que estão imersos em angústias avassaladoras. Compreender a batalha entre continuar ou não vivendo, descobrir os sinais de que alguém está em sofrimento, são pancadas na alma e um grande desafio para diversas áreas do conhecimento humano.

Para Émile Durkheim (1857-1917), o suicídio é um fenômeno social. Em sua obra “O suicídio”, afirma que o ato extrapola a conotação moral, inaugurando aí uma nova visão sobre essa atitude tão radical. Em resumo, a solidariedade social, que se dá entre forças de integração (laços) e força de regulação (poder coercitivo das leis) é o centro da reflexão de sua obra. E daí resultaram em quatro tipos sociais de suicídio: egoísta, altruísta, anômico e fatalista.

Faço essa introdução com Durkheim, sem me aprofundar, mas já deixo a sugestão de leitura, para que possamos compreender como o tema faz parte de toda história humana. E que essa ruptura, seja social, ou tentativa final desesperada em conseguir algo ou se sentir incluído, é universal, embora muito individual.

As pesquisas mostram que falar sobre os sinais de alerta e sobre onde buscar ajuda é essencial para diminuir o grande número de mortes. O medo e o estigma de que o suicídio é um pecado ou até mesmo um ato covarde, afasta quem está pensando nessa possibilidade de se abrir e receber ajuda.

Quando falei para um amigo que escreveria sobre o assunto na coluna da semana, ele me apresentou uma poeta e ensaísta, a carioca Ana Cristina Cesar (1952 -1983). Disse para que eu lesse o poema “palavras”, mas fui além. Li outros poemas tão lindos e doces quanto igualmente ferozes na dor existencial. Sem me contar nada mais sobre ela, fui também procurar sobre sua vida e surpreendentemente li que sua morte decorreu de um suicídio. “Emparedada” era como se sentia diante de suas dores e sofrimentos. Num de seus poemas ela diz: “Angústia é fala estúpida”. E eu acredito que, tudo que não falamos vira gesto, ou doença.

Vivemos em uma era em que não podemos ficar tristes porque isso significa que estamos doentes e se essa tristeza vier com um sentimento de introspecção, aí estamos fritos e viramos alvo de preocupação e pena. Se não for por um acontecimento trágico a tristeza não é permitida.

Finalizo este texto lembrando que quando alguém tenta um ato tão radical como o suícidio, existe ali uma angústia, uma dor e uma palavra que precisam ser descritas, ditas e nomeadas. E que deixar de sofrer é o seu desejo maior e isso não significa que queira acabar por tirar sua vida. A fala estúpida está em não olhar atentamente para uma sociedade consumista, exigente e estigmatizante, que não tem percepções afetivas para esses que nos cercam.